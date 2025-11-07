Logo
Gewinne TIckets für den Weihnachtsfilm „Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum“

TV-MEDIA verlost für den Film „Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum“ 10 x 2 Tickets.

Vier Mäuse aus dem Film Mission Mäusejagd

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Fantefilm/ Expanse

Von den Machern des norwegischen Publikumshits „Ein Weihnachtsfest für Teddy“ kommt heuer eine neue tierische Charme-Offensive.
Wie jedes Jahr freuen sich die neugierige Maus Lea und ihre Familie auf ein gemütliches Weihnachtsfest. Doch ausgerechnet kurz vor Heiligabend wird die Ruhe gestört, als sich unerwartet Menschen in ihrem Haus niederlassen…

Teilnahmeschluss ist der 16. 11. 2025

Trailer: Mission Mäusejag: Chaos unterm Weihnachtsbaum

