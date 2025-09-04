Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne mit TV-MEDIA 2 VIP-Tickets für SK Rapid gegen Austria Wien
TV-MEDIA verlost exklusive VIP-Tickets für das große Wiener Derby SK Rapid gegen Austria Wien am 28. September 2025 im Allianz Stadion.
Am 28. September 2025 kommt es im Allianz Stadion zum ersten Aufeinandertreffen von SK Rapid und Austria Wien in dieser Saison. Mit TV-MEDIA hast du die einmalige Chance, live im Stadion dabei zu sein – und zwar als VIP-Gast!
Wir verlosen 2 VIP-Tickets für das Derby Rapid gegen Austria. Dich erwartet ein echtes Fußball-Highlight mit:
grün-weißem Ambiente im Allianz-Stadion
einzigartiger Derby-Atmosphäre mit tausenden Fans
erstklassigem VIP-Catering vor, während und nach dem Spiel
Ein VIP-Ticket macht das Match zum Premium-Erlebnis: Genieße höchsten Komfort, beste Sicht auf das Spielfeld und exklusive Einblicke. Nach dem Schlusspfiff kannst du sogar Rapid-Profis und Vereinslegenden im VIP-Bereich persönlich antreffen.
Teilnahmeschluss ist der 22. 9. 2025
