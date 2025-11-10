Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne Kinotickets und einen Adventkalender zum Film „Aufputzt is“

TV-MEDIA verlost für die Weihnachtskomödie „Aufputzt is“ 3 x 2 Kinotickets und 3 Adventkalender.

Maximilian Schabata
Autor
Lesezeit
0 min
Filmszene aus dem Film Aufputzt is mit Gery Seidl

TV-MEDIA Gewinnspiel

© Gebhardt Productions, Petro Domenigg

Weihnachten war noch nie so herrlich-turbulent! In seiner ersten Kinohauptrolle stolpert Gery Seidl als gestresster Bauleiter Andi mitten hinein ins Festtagschaos. Zwischen Schwiegermutter, Dachs und Zollproblemen stapeln sich die Katastrophen. Ein hochkarätig besetzter Film mit Herz, Hirn und Schmäh.

Ab 20. 11. nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 21. 11. 2025

Adventkalender - Aufputzt is

© Filmladen Filmverleih

Trailer: „Aufputzt is“

