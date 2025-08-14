Inspiriert von der erfolgreichen Bestsellerreihe von Aaron Blabey, deren Verkaufszahlen nach dem Triumph des ersten Films von 8 auf über 30 Millionen Exemplare sprangen, kehrt DIE GANGSTER GANG 2 mit einem weiteren Abenteuer zurück. Unter der Regie von Pierre Perifel und produziert von Damon Ross trifft das Publikum erneut auf die charmante und berüchtigte Crew: den charismatischen Mr. Wolf (Sebastian Bezzel), den zynischen Safeknacker Mr. Snake, den Verwandlungskünstler Mr. Shark, den hitzköpfigen Mr. Piranha (Jannis Niewöhner) und die brillante Hackerin Ms. Tarantula alias „Webs“.

Diesmal steht die Gang einer neuen, ebenso raffinierten wie gefährlichen Truppe gegenüber: den Gangster Girls. Angeführt von der gerissenen Schneeleopardin Kitty Kat, umfasst das Team die geniale bulgarische Wildschwein-Ingenieurin Pigtail sowie die listige Rabendame Doom, eine Meisterin der Täuschungskunst.

Ab 28. 8. 2025 exklusiv im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 31. 8. 2025