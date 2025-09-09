Logo
Gewinne Kinotickets für „The Long Walk - Todesmarsch“

Mit TV-MEDIA hast du die Chance auf Kinotickets für „The Long Walk“ und einen Touratech Yellow Trinkrucksack

Szene aus The Long Walk und ein Rucksack

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2025 LEONINE Studios

Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger – THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden „Long Walk“. Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

Ab 11. 9. exklusiv im Kino

Teilnahmeschluss ist der 17. 9. 2025

Trailer: „The Long Walk“

