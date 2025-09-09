Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne Kinotickets für „The Long Walk - Todesmarsch“
Mit TV-MEDIA hast du die Chance auf Kinotickets für „The Long Walk“ und einen Touratech Yellow Trinkrucksack
1 min
Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger – THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden „Long Walk“. Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.
Ab 11. 9. exklusiv im Kino
Teilnahmeschluss ist der 17. 9. 2025
