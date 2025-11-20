Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne Kinogutscheine für „Eddington“
TV-MEDIA verlost 2 x 2 Kinogutscheine für den Film „Eddington“ mit Joaquin Phoenix und Pedro Pascal.
Als im Sommer 2020 ein Mord die fragile Ordnung einer abgeriegelten Stadt in New Mexico erschüttert, bricht Gewalt unter den Einwohnern aus. Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und der Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) stehen sich in einem Kampf gegenüber, der die Stadt zu zerreißen droht.
Ab 20. 11. nur im Kino
