Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne Kinogutscheine für den Film „Stiller“

TV-MEDIA verlost 3 x 2 Kinogutscheine für den Film „Stiller“

Lesezeit
1 min
Albrecht Schuch im Film Stiller

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2025 Studiocanal GmbH / Aliocha Merker / Constantin Film Österreich

Bei einer Zugreise durch die Schweiz wird der US-Amerikaner James Larkin White an der Grenze festgenommen. Der Vorwurf: Er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller, der wegen seiner Verwicklung in eine dubiose politische Affäre gesucht wird. White bestreitet seine Schuld und beharrt darauf, nicht Stiller zu sein. Um ihn zu überführen, bittet die Staatsanwaltschaft Stillers Frau Julika um Hilfe. Aber auch sie vermag ihn nicht eindeutig zu identifizieren, in Erinnerungen wird aber mehr und mehr die Beziehung des Ehepaars offengelegt. Auch der Staatsanwalt hat eine überraschende Verbindung zu dem Verschwundenen. Was ist damals genau passiert und wer ist Stiller wirklich?

Ab 30.10. nur im Kino

Teilnahmeschluss ist der 3.11.2025

Trailer „Stiller“

