Gewinne eines von zwei Goodiebags zu „Wicked: Teil 2“
TV-MEDIA verlost zum Film „Wicked: Teil 2“ zwei Goodiebags mit einem Journal, Tasse, Handspiegel und zwei Kinogutscheinen.
Nachdem uns der bahnbrechende Blockbuster Wicked im letzten Jahr in die zauberhafte Welt von Oz eingeführt hat, erzählt „Wicked: Teil 2“ nun das epische Finale der außergewöhnlichen Freundschaft von Elphaba und Glinda.
Ab 19. 11. 2025 nur im Kino
Teilnahmeschluss ist der 22. 11. 2025
