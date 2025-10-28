Logo
Gewinne eines von zwei Goodiebags zu „Wicked: Teil 2“

TV-MEDIA verlost zum Film „Wicked: Teil 2“ zwei Goodiebags mit einem Journal, Tasse, Handspiegel und zwei Kinogutscheinen.

Szene aus Wicked Teil 2

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

Nachdem uns der bahnbrechende Blockbuster Wicked im letzten Jahr in die zauberhafte Welt von Oz eingeführt hat, erzählt „Wicked: Teil 2“ nun das epische Finale der außergewöhnlichen Freundschaft von Elphaba und Glinda.

Ab 19. 11. 2025 nur im Kino

Teilnahmeschluss ist der 22. 11. 2025

Trailer: „Wicked: Teil 2“

