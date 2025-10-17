Veröffentl. am / Aktualisiert am
Gewinne eine exklusive Adventskiste voller regionaler Schätze aus Österreich!
Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür – und mit ihr die Vorfreude auf duftende Kekse, flackernde Kerzen und kleine Genussmomente. Damit Dein Advent heuer ganz besonders wird, verlosen wir gemeinsam mit adventskiste.at eine exklusive Adventskiste voller handverlesener, regionaler Köstlichkeiten aus ganz Österreich!
In jeder Adventskiste steckt echte Leidenschaft für das Gute aus der Heimat. Ob fruchtige Aufstriche, feine Tees, herzhafte Schmankerl oder süße Naschereien – alle Produkte stammen von österreichischen Familienbetrieben, kleinen Manufakturen und lokalen Produzenten.
Nachhaltig verpackt und liebevoll arrangiert, bringt jede Kiste ein Stück österreichische Regionalität direkt zu Dir nach Hause.
Teilnahmeschluss ist der 16. 11. 2025
Das erwartet Dich
Eine exklusive Adventskiste mit sorgfältig ausgewählten Spezialitäten
Genussvielfalt von süß bis herzhaft, von Getränken bis zu kleinen Geschenkideen
Produkte mit garantiert österreichischem Ursprung
Nachhaltiger Versand – rechtzeitig zum 1. Advent
Ob als Geschenk für Deine Liebsten oder als persönliche Auszeit im Advent – die Adventskiste macht Deine Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem.
