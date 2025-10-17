Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinne eine exklusive Adventskiste voller regionaler Schätze aus Österreich!

Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür – und mit ihr die Vorfreude auf duftende Kekse, flackernde Kerzen und kleine Genussmomente. Damit Dein Advent heuer ganz besonders wird, verlosen wir gemeinsam mit adventskiste.at eine exklusive Adventskiste voller handverlesener, regionaler Köstlichkeiten aus ganz Österreich!

Adventskiste

© BarbaraDangl

In jeder Adventskiste steckt echte Leidenschaft für das Gute aus der Heimat. Ob fruchtige Aufstriche, feine Tees, herzhafte Schmankerl oder süße Naschereien – alle Produkte stammen von österreichischen Familienbetrieben, kleinen Manufakturen und lokalen Produzenten.
Nachhaltig verpackt und liebevoll arrangiert, bringt jede Kiste ein Stück österreichische Regionalität direkt zu Dir nach Hause.

Teilnahmeschluss ist der 16. 11. 2025

© BarbaraDangl

Das erwartet Dich

  • Eine exklusive Adventskiste mit sorgfältig ausgewählten Spezialitäten

  • Genussvielfalt von süß bis herzhaft, von Getränken bis zu kleinen Geschenkideen

  • Produkte mit garantiert österreichischem Ursprung

  • Nachhaltiger Versand – rechtzeitig zum 1. Advent

Ob als Geschenk für Deine Liebsten oder als persönliche Auszeit im Advent – die Adventskiste macht Deine Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem.

