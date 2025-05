TV-MEDIA-Gewinnspiel - FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200

Plug & Play – Einfach anschließen und lossurfen!

Ob Wohnung oder Haus, ob kleines Heimnetz oder große Familie – das FRITZ!Mesh Wi-Fi Set passt sich deinen Bedürfnissen an. Mit drei FRITZ!Repeatern 3000 AX verteilt es Highspeed-WLAN (bis zu 4200 MBit/s!) in jeden Winkel deines Zuhauses. Und das ganz unkompliziert: Einmal angeschlossen, läuft alles wie von selbst – inklusive smartem Gastnetz, kostenloser Updates und intuitiver Steuerung per MyFRITZ!App.

Wi-Fi 6 – Die neue Freiheit im WLAN

Dank Triband-Technologie mit Wi-Fi 6 bekommst du maximale Leistung auf 2,4 und 5 GHz – perfekt für Streaming, Gaming, Homeoffice und alles, was dein digitales Leben braucht. Dazu kommen zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse pro Repeater für ultraschnelle Kabelverbindungen.

Sicher, stabil, nachhaltig

FRITZ! steht für hochwertige Ingenieurskunst, entwickelt in Berlin und gefertigt in Europa. Mit 5 Jahren Garantie, regelmäßigen Sicherheitsupdates über viele Jahre hinweg, kostenlose Funktionsupdates und cleveren Stromsparfunktionen bekommst du hier mehr als nur WLAN.

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück schon bald von überall in deinem Zuhause nahtlos surfen, streamen und arbeiten – mit der Power von FRITZ!