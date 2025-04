THE HYPE IS BACK! Nach einer spektakulären Weltmeisterschaft am Rathausplatz und einem österreichischen Doppelsieg bei der Europameisterschaft auf der Kaiserwiese hat 3x3 Vienna presented by win2day eine neue Heimat gefunden: 2025 schlägt das Basketball-Herz am und rund um den legendären Heumarkt!

Mitten in der Wiener Innenstadt, umgeben von urbanem Vibe und pulsierender Energie, treffen die besten 3x3-Basketballer:innen der Welt aufeinander. Internationale Top-Teams der Männer, Frauen, Rollstuhl-Sportler:innen und aufstrebenden Stars kämpfen in Turnieren der höchsten Kategorie um den Sieg.

Erlebe vier Tage voller Adrenalin und Gänsehaut-Momente – mit atemberaubenden Matches, die besten DJs, großartige Dance Crews und spektakuläre Live-Acts. In der Fan-Village warten noch mehr Action, coole Mitmach-Erlebnisse von unseren starken Partnern, Streetfood, erfrischende Drinks und exklusives Merchandise.

Mit TV-MEDIA hast du die Chance live dabei zu sein und eines von vier 3x3 Basketball-Fan-Packages zu gewinnen.