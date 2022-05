Die wichtigsten Infos zum Film „Wir kaufen einen Zoo“ (2011) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Wir kaufen einen Zoo“

Wir kaufen einen Zoo (2011) © Video: 20th Century Fox / Vinyl Films / LBI Entertainment / Dune Entertainment / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: We Bought a Zoo

We Bought a Zoo Entstehungsjahr: 2011

2011 Produktionsland: USA

USA Regie: Cameron Crowe

Cameron Crowe Genre: Komödie, Drama, Familienfilm

Komödie, Drama, Familienfilm Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 120,1 Millionen USD

120,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,1/10 *





„Wir kaufen einen Zoo“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Wir kaufen einen Zoo“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Matt Damon als Benjamin Mee

als Benjamin Mee Scarlett Johansson als Kelly Foster

als Kelly Foster Thomas Haden Church als Duncan Mee

als Duncan Mee Colin Ford als Dylan Mee

als Dylan Mee Maggie Elizabeth Jones als Rosie Mee

als Rosie Mee Elle Fanning als Lily Miska

als Lily Miska Patrick Fugit als Robin Jones

als Robin Jones Angus Macfadyen als Peter MacCready

als Peter MacCready John Michael Higgins als Walter Ferris

als Walter Ferris Carla Gallo als Rhonda Blair





Inhaltsangabe von „Wir kaufen einen Zoo“ – worum es in dem Film geht?

Nach dem Tod seiner Frau hält es Benjamin Mee (Matt Damon) weder in seinem Zuhause noch in seiner Heimatstadt länger aus. Der Witwer schmeißt seinen Journalisten-Job hin und will mit Sohn Dylan (Colin Ford) und Tochter Rosie (Maggie Elizabeth Jones) einen Neuanfang auf dem Land wagen. Das passende Landhaus in einer ruhigen Gegend Südkaliforniens ist rasch gefunden. Doch zu dem Haus gehört nicht nur ein riesiges Grundstück, sondern auch der heruntergekommene Rosemoor Wildlife Park. Der Zoo ist zwar geschlossen, Tiger, Bären, Pfaue und all die anderen Viecher sind aber noch vor Ort und werden von Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson) und einigen wenigen engagierten Kollegen verpflegt. Gegen jede Vernunft und die Warnungen seines Bruders Duncan (Thomas Haden Church) ignorierend, kauft Benjamin die Immobilie und übernimmt so automatisch auch die Verantwortung für die Tiere. Schnell taucht der Plan auf, den Zoo wieder zu eröffnen. Dabei bereiten morsche Zäune und rostige Gehege Benjamin weniger Schwierigkeiten als ein überpenibler Ordnungsbeamter und das Dahinschwinden der finanziellen Reserven …





Kritik/Meinung zum Film

Die anrührende und humorvolle Geschichte über die magische Kraft des Zusammenhalts hat nicht nur einen großartigen Rock- & Pop-Soundtrack, sondern beruht auch auf wahren Ereignissen, die der echte Benjamin Mee in England so ähnlich erlebt und in einem Bestsellerroman („We Bought a Zoo“) niedergeschrieben hat. Der reale Dartmoor-Zoo liegt übrigens in der idyllischen englischen Grafschaft Devon am Rande der Moore und zählt seit seiner Wiedereröffnung zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Gegend. Falls Sie ebenfalls vorbeischauen möchten: hier kommen Sie zur offiziellen Webseite des Dartmoor Zoological Park.





„Wir kaufen einen Zoo“ – jetzt für daheim kaufen!

„Wir kaufen einen Zoo“ (2011) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Wir kaufen einen Zoo“ (2011) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!