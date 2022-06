Die wichtigsten Infos zum Film „Winterkartoffelknödel“ (2014) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Winterkartoffelknödel“

Trailer von „Winterkartoffelknödel“ (2014) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube





Steckbrief

Entstehungsjahr: 2014

2014 Produktionsland: DEU

DEU Regie: Ed Herzog

Ed Herzog Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 4,174 Millionen EUR

4,174 Millionen EUR IMDb-Bewertung: 6,9/10 *

6,9/10 * Kapitel in der Filmreihe der „Eberhofer-Krimis“: Teil 2 von 8





„Winterkartoffelknödel“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Winterkartoffelknödel“ (2014) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Winterkartoffelknödel“ – worum es in dem Film geht?

Mieses Karma, sagen die Dörfler im bayerischen Niederkaltenkirchen, wenn es um die Familie Neuhofer geht. Da stirbt zunächst der Vater an einem Stromschlag, dann wird einer der Söhne von einem herabfallenden Container zerquetscht, schließlich erhängt sich die depressive Mama an einem Baum. Polizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) glaubt als Einziger nicht an Unfälle und Selbstmord, was ihm Kumpel und Möchtegern-Detektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) auch bestätigt: „Das ist ein Dreifach-Mord. Gratuliere zum Triple.“ Hier hat offenbar jemand eine Rechnung mit den Neuhofers offen. Aber wer steckt dahinter? Gar der einzig überlebende Neuhofer, der plötzlich mit einem grellgrünen Mustang durch die Gegend rast, den er sich eigentlich gar nicht leisten dürfte? Und was hat es mit der ebenso attraktiven wie mysteriösen Kanadierin Mercedes (Jeanette Hain) auf sich, die vor kurzem ein geerbtes Gut bezogen hat und der männlichen Bevölkerung in Niederkaltenkirchen den Kopf verdreht – allen voran dem Eberhofer höchstpersönlich und seinem Spezi Flötzi (Daniel Christensen)?





Kritik/Meinung zum Film

Basierend auf dem Bestseller von Rita Falk, erweist sich „Winterkartoffelknödel“ (eigentlich der erste Roman der Eberhofer-Reihe) als würdige Fortsetzung des Überraschungserfolgs „Dampfnudelblues“ (2013). Der Fall ist wieder nur Aufhänger für skurrile Dialoge (freilich alles im bayerischen Dialekt gesprochen), Typen (Eberhofers kiffender Papa ist ein echtes Unikat) und Einfälle (Musikeinlage über „Sexualverkehr“).





„Winterkartoffelknödel“ – jetzt für daheim kaufen!

„Winterkartoffelknödel“ (2014) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Winterkartoffelknödel“ (2014) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Winterkartoffelknödel“ von Autorin Rita Falk gibt es hier als Buch zu kaufen **





Bücher und Filme: alle „Eberhofer-Krimis“ im Überblick!

Die deutsche Krimi-Autorin Rita Falk trifft mit ihren „Eberhofer-Krimis“, die in der niederbayerischen Provinz spielen, regelmäßig ins Schwarze – die Bücher landen in den Bestsellerlisten und erfreuen Jung und Alt. Aber nicht nur die Romane sind ein Hit, auch die Filme begeistern ein Millionenpublikum! Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zur Reihe der „Eberhofer-Krimis“ zählen:

Die „Eberhofer-Krimis“ als Filme Titel Erscheinungsjahr Dampfnudelblues 2013 Winterkartoffelknödel 2014 Schweinskopf al dente 2016 Grießnockerlaffäre 2017 Sauerkrautkoma 2018 Leberkäsjunkie 2019 Kaiserschmarrndrama 2021 Guglhupfgeschwader 2022

Weitere Artikel zum Thema „Eberhofer-Krimis“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!