Die wichtigsten Infos zum Film „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“

Trailer von „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: WALL-E

WALL-E Alternativtitel: WALL·E

WALL·E Entstehungsjahr: 2008

2008 Produktionsland: USA

USA Regie: Andrew Stanton

Andrew Stanton Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 521,3 Millionen USD

521,3 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,4/10 *

8,4/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Ben Burtt als WALL-E / Deutsche Stimme: Timmo Niesner

als WALL-E / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ben Burtt als M-O / Deutsche Stimme: Bernhard Völger

als M-O / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Elissa Knight als EVE / Deutsche Stimme: Luise Helm

als EVE / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jeff Garlin als Kommandant / Deutsche Stimme: Markus Maria Profitlich

als Kommandant / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Fred Willard als Shelby Forthright / Deutsche Stimme: Hans-Jürgen Dittberner

als Shelby Forthright / Deutsche Stimme: Hans-Jürgen Dittberner Stimme im Original: MacInTalk als Otto / Deutsche Stimme: Joachim Kerzel

als Otto / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als John / Deutsche Stimme: Marco Kröger

als John / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kathy Najimy als Mary / Deutsche Stimme: Almut Zydra

als Mary / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sigourney Weaver als Bordcomputer / Deutsche Stimme: Ulrike Stürzbecher





Inhaltsangabe von „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ – worum es in dem Film geht?

700 Jahre in der Zukunft: Die Erde ist menschenleer, die Wolkenkratzer der einstigen Metropolen ragen aber weiterhin in den Himmel. Oder doch nicht? Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Skyline aus Millionen von Mistwürfeln besteht! Das Werk kleiner Müllroboter vom Typ „WALL-E“, von denen nur noch einer in Betrieb ist – der unermüdlich Tag für Tag seinen Job verrichtet: Er sammelt den Mist ein den die Menschen einst zurück ließen bevor sie sich auf ein gigantisches Super-Raumschiff ins Weltall verabschiedeten, presst ihn in handliche Würfel und stapelt sie zu Türmen. Doch WALL-E ist nicht einfach bloß ein Blechtrottel, er hat über all die Jahre eine eigene Persönlichkeit und sogar Gefühle entwickelt. So sammelt er Gegenstände wie Rubik-Würfel oder Videokassetten mit dem Musicalklassiker „Hello, Dolly!“, die er sich täglich ansieht. Sein großes Problem: WALL-E fühlt sich einsam. Bis die schnittige Roboter-Dame EVE auftaucht …





Kritik/Meinung zum Film

Ein bezaubernder, kluger und witziger Animationsfilm, der in dieser Form nur den Pixar Animation Studios entspringen konnte. Dabei steht „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ in der gesamtheitlichen Filmografie des renommierten US-Animationsstudios für sich: in der ersten Hälfte kommt der Film ohne eine einzige Dialogzeile aus! Eine großartige Sci-Fi-Romanze, die Zuseher aller Altersklassen bestens unterhält.

Besonders erwähnenswert ist der fantastische Score und die stimmige Sounduntermalung – nicht ohne Grund war der Film auch in genau diesen technischen Kategorien oscarnominiert!

„WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008) spielte weltweit 521,3 Millionen USD in den Kinos ein.

Bei der Oscarverleihung 2009 war „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ in insgesamt sechs Kategorien nominiert: „Bester Animationsfilm“, „Bestes Originaldrehbuch“, „Beste Filmmusik“, „Bester Song“ („Down to Earth“ von Peter Gabriel und Thomas Newman), „Bester Ton“ sowie „Bester Tonschnitt“. Schlussendlich gewann der Film den Oscar als „Bester Animationsfilm“.

2009 kam mit „Oben“ der zehnte Pixar-Film in die Kinos.





„WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ – jetzt für daheim kaufen!

„WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

Weitere Artikel zum Thema „Pixar“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!