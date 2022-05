Die wichtigsten Infos zum Film „Vergessene Welt: Jurassic Park“ (1997) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Vergessene Welt: Jurassic Park“

Vergessene Welt: Jurassic Park (1997) © Video: Universal Pictures / Amblin Entertainment / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Lost World: Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park Entstehungsjahr: 1997

1997 Produktionsland: USA

USA Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg Genre: Abenteuer, Action, Science-Fiction

Abenteuer, Action, Science-Fiction Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 618,6 Millionen USD

618,6 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,5/10 *

6,5/10 * Kapitel in der „Jurassic Park/Jurassic World“-Filmreihe: Teil 2 von 6 // Teil 2 der originalen „Jurassic Park“-Trilogie





„Vergessene Welt: Jurassic Park“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Vergessene Welt: Jurassic Park“ (1997) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm

als Dr. Ian Malcolm Julianne Moore als Dr. Sarah Harding

als Dr. Sarah Harding Pete Postlethwaite als Roland Tembo

als Roland Tembo Arliss Howard als Peter Ludlow

als Peter Ludlow Richard Attenborough als John Hammond

als John Hammond Vince Vaughn als Nick Van Owen

als Nick Van Owen Vanessa Lee Chester als Kelly Curtis

als Kelly Curtis Richard Schiff als Eddie Carr

als Eddie Carr Peter Stormare als Dieter Stark

als Dieter Stark Thomas F. Duffy als Dr. Robert Burke

als Dr. Robert Burke Ariana Richards als Lex Murphy

als Lex Murphy Joseph Mazzello als Tim Murphy





Inhaltsangabe von „Vergessene Welt: Jurassic Park“ – worum es in dem Film geht?

Chaos-Theoretiker Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) ist vier Jahre nach den Vorkommnissen von „Jurassic Park“ (1993) noch immer traumatisiert. Umso mehr schockiert es ihn, dass seine Freundin, die Biologin Dr. Sarah Harding (Julianne Moore), auf einer bislang geheimen Saurier-Insel mit den Dinos, die sich dort angesiedelt haben, auf Tuchfühlung gehen und deren Verhalten erforschen will. Um sie vor dem Schlimmsten zu bewahren, reist Ian ihr nach. Dort warten nicht nur T-Rex, Velociraptor und Co, sondern auch skrupellose Großwildjäger, die die Urechsen mit brutalen Methoden für einen Themenpark in San Diego einfangen sollen …





Kritik/Meinung zum Film

Die Story ist zwar dünner als in Teil eins, dafür gibt’s noch mehr Dinosaurier aus dem PC (die auch tatsächlich gut aussehen!) und jede Menge Action. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 618,6 Millionen USD war die erste „Jurassic Park“-Fortsetzung auch in finanzieller Hinsicht ein Erfolg und reiht sich hinter James Camerons „Titanic“ als zweiterfolgreichster Film des Jahres 1997 ein.

2001 folgte mit „Jurassic Park III“ das Endstück der originalen „Jurassic Park“-Trilogie.





Weitere Artikel zum Thema „Jurassic Park“ und „Jurassic World“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!