Trailer von „Toy Story 3“

Trailer von „Toy Story 3“ (2010) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Toy Story 3

Toy Story 3 Entstehungsjahr: 2010

2010 Produktionsland: USA

USA Regie: Lee Unkrich

Lee Unkrich Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,067 Milliarden USD

1,067 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 8,3/10 *

8,3/10 * Kapitel in der „Toy Story“-Filmreihe: Teil 3 von 5

Teil 3 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Toy Story 3“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Toy Story 3“ (2010) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Tom Hanks als Woody / Deutsche Stimme: Michael „Bully“ Herbig

als Woody / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tim Allen als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Walter von Hauff

als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Morris als Andy / Deutsche Stimme: Max Felder

als Andy / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Joan Cusack als Jessie / Deutsche Stimme: Carin C. Tietze

als Jessie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Don Rickles als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Hartmut Neugebauer

als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Blake Clark als Slinky / Deutsche Stimme: Tobias Lelle

als Slinky / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wallace Shawn als Rex / Deutsche Stimme: Rick Kavanian

als Rex / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Specki / Deutsche Stimme: Michael Rüth

als Specki / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Estelle Harris als Charlotte Naseweis / Deutsche Stimme: Inge Solbrig-Combrinck

als Charlotte Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jodi Benson als Barbie / Deutsche Stimme: Maren Rainer

als Barbie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Michael Keaton als Ken / Deutsche Stimme: Christian Tramitz

als Ken / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ned Beatty als Lotso Knuddelbär / Deutsche Stimme: Klaus Sonnenschein

als Lotso Knuddelbär / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Emily Hahn als Bonnie / Deutsche Stimme: Laura Jenni





Inhaltsangabe von „Toy Story 3“ – worum es in dem Film geht?

Der kleine Andy ist längst nicht mehr klein, sondern steht mit 17 Jahren kurz vor dem College, weshalb er sein Zimmer ausmistet und über seine alten Spielsachen stolpert. An Cowboy-Puppe Woody hängt er offenbar immer noch sehr, den will er unbedingt behalten – das restliche Zeug hingegen soll auf den Dachboden ausgelagert werden. Auf Grund eines unvorhersehbaren Zwischenfalls entgehen Space-Ranger Buzz Lightyear, Cowgirl Jessie, Plastik-Dino Rex, Spiraldackel Slinky, Charlie Naseweis und der Rest der quirligen Truppe knapp der Müllabfuhr, landen dafür in der Kindertagesstätte Sunnyside. Anfangs scheint dort auch alles super, die Kids vor Ort wollen zumindest noch regelmäßig mit Spielsachen herumtollen, doch dann entpuppt sich der dort ansässige freundliche Kuschelbär Lotso als Diktator, der darüber bestimmt, wer, wann, wo und mit wem spielen darf. Ob College-Spielzeug Woody seinen alten Freunden helfen kann? Den verschlägt es nämlich ebenfalls in die Sunnyside-Kita, nachdem er vom Regime des rosa Plüschteddys erfahren hat …





Kritik/Meinung zum Film

15 Jahre nach dem Erscheinen des allerersten Pixar-Films „Toy Story“ (1995) und der ersten Fortsetzung „Toy Story 2“ (1999) wurde die Spielzeug-Saga mit „Toy Story 3“ vorläufig zu einem famosen Finale geführt. Wie schon die Vorgänger strotzt auch das neue Abenteuer vor wunderbaren Gags, kreativen Ideen und berührenden Momenten – und behandelt auch ernste Themen wie Veränderung, Verlust und Abschied von der Kindheit.

Auch in finanzieller Hinsicht entpuppte sich „Toy Story 3“ (2010) als Goldnugget: Als erster Animationsfilm überhaupt gelang es dem Film, über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen einzuspielen! Weltweit lukrierte der dritte „Toy Story“-Teil 1,067 Milliarden USD – und löste seinerzeit „Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück“ (2004) als erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten ab (Einspiel: 928,7 Millionen USD).

Bei der Oscarverleihung 2011 gewann „Toy Story 3“ Academy Awards für „Bester Animationsfilm“ und „Bester Filmsong“ („We Belong Together“ von Pixars Haus-und-Hof-Komponisten Randy Newman). Darüber hinaus war der Animationshit in drei weiteren Kategorien nominiert: „Bester Film“, „Bestes adaptiertes Drehbuch“ sowie „Bester Tonschnitt“.

Völlig unverhofft kam mit „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ im Jahr 2019 schließlich ein viertes „Toy Story“-Kapitel in die Kinos.

Mit „Cars 2“ lief 2011 der 12. Pixar-Film in den Kinos an.





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!