Trailer von „Toy Story 2“

Trailer von „Toy Story 2“ (1999) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Toy Story 2

Toy Story 2 Entstehungsjahr: 1999

1999 Produktionsland: USA

USA Regie: John Lasseter

John Lasseter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 497,4 Millionen USD

497,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,9/10 *

7,9/10 * Kapitel in der „Toy Story“-Filmreihe: Teil 2 von 5

Teil 2 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Toy Story 2“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Toy Story 2“ (1999) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Tom Hanks als Woody / Deutsche Stimme: Peer Augustinski

als Woody / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tim Allen als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Walter von Hauff

als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Joan Cusack als Jessie / Deutsche Stimme: Carin C. Tietze

als Jessie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kelsey Grammer als Stinke-Piet / Deutsche Stimme: Erik Schumann

als Stinke-Piet / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Frank Welker als Bullseye aka „Bully“

als Bullseye aka „Bully“ Stimme im Original: Don Rickles als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Hartmut Neugebauer

als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jim Varney als Slinky / Deutsche Stimme: Gerd Potyka

als Slinky / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wallace Shawn als Rex / Deutsche Stimme: Ernst Wilhelm Lenik

als Rex / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Specki / Deutsche Stimme: Michael Rüth

als Specki / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Annie Potts als Porzellinchen / Deutsche Stimme: Alexandra Ludwig

als Porzellinchen / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wayne Knight als Al / Deutsche Stimme: Rainer Basedow

als Al / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Morris als Andy / Deutsche Stimme: Karim El Kammouchi

als Andy / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Laurie Metcalf als Andys Mutter / Deutsche Stimme: Maria Böhme

als Andys Mutter / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Estelle Harris als Charlotte Naseweis / Deutsche Stimme: Inge Solbrig-Combrinck

als Charlotte Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: R. Lee Ermey als Sergeant / Deutsche Stimme: Reinhard Brock

als Sergeant / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jodi Benson als Barbie / Deutsche Stimme: Alexandra Schneider

als Barbie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jonathan Harris als Restaurator / Deutsche Stimme: Fred Maire

als Restaurator / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Joe Ranft als Wheezy / Deutsche Stimme: Hans-Georg Panczak

als Wheezy / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Andrew Stanton als Imperator Zurg / Deutsche Stimme: Tommi Piper





Inhaltsangabe von „Toy Story 2“ – worum es in dem Film geht?

Weil sein Arm eingerissen ist, darf Cowboy-Puppe Woody nicht mit seinem Besitzer Andy ins Feriencamp. Zum Beleidigtsein bleibt ihm jedoch keine Zeit: Erst landet Woody irrtümlich auf einem Flohmarkttisch, dann wird er von Sammler Al, Besitzer eines Spielzeuggeschäfts aus der umliegenden Nachbarschaft, gestohlen. Jetzt liegt es an der Space-Ranger-Actionfigur Buzz Lightyear, seinen Wildwest-Kumpel wieder heimzuholen.Tatsächlich kann er Woody aufspüren. Doch der hat zwischenzeitlich das kesse Cowgirl Jessie kennengelernt und erfahren, dass er einst der gefeierte Star seiner eigenen TV-Serie „Woody’s Roundup“ war. Der späte Ruhm und die Truppe um Jessie, Goldgräber Stinke-Piet und Pferd „Bully“ machen es Woody auch nicht einfacher, zu Andy ins Kinderzimmer zurückzukehren …





Kritik/Meinung zum Film

Liebevoll, emotional und klug erzählt, reiht sich „Toy Story 2“ (1999) direkt an die originale „Toy Story“ von 1995 und ergänzt die Gruppe um Cowboy Woody und Space-Ranger Buzz Lightyear mit der aufgeweckten Jessie um eine weitere wichtige Schlüsselfigur der gesamtheitlichen „Toy Story“-Saga. Mit „Toy Story 3“ gab es erst 2010 einen hocherfolgreichen Nachfolger!

Die Produktion von „Toy Story 2“ stand unter keinem guten Stern: Auf Grund eines fatalen Fehlers wurde beinahe der gesamte Film gelöscht! Etliche Daten und damit natürlich Szenen konnten auch mittels Backups nicht wiederhergestellt werden – wäre da nicht Pixar-Mitarbeiterin Galyn Susman gewesen, die im Home Office arbeitete und eine Sicherheitskopie das gesamte Projekt auf ihrem eigenen Heimserver gebunkert hatte. Damit konnte ein wenige Wochen alter Stand wiederhergestellt werden.

Als wäre das nicht bereits Chaos genug gewesen, kam der fertige Film bei den Produzenten weniger gut an und wurde im Winter 1998 erneut gelöscht – diesmal jedoch absichtlich. Binnen neun Monate entwickelten die Masterminds den Film von Grund auf neu und brachten schließlich im November 1999 den Film in die Kinos, den wir heute als „Toy Story 2“ kennen und lieben.

Weltweit konnte „Toy Story 2“ rund 497,4 Millionen USD in die Kinokassen spülen und machte den dritten Pixar-Film zum bis dato finanziell erfolgreichsten des Studios. 2009 kam der Film gemeinsam mit dem ersten Teil („Toy Story“) noch einmal in die Kinos, diesmal jedoch in einer überarbeiteten 3D-Fassung, mit nachträglich hinzugefügten stereoskopischen 3D-Effekten.

Randy Newman, Haus-und-Hof-Komponist der Pixar Animation Studios, wurde bei der Oscarverleihung 2000 für seinen Song „When She Loved Me“ für einen Academy Award nominiert.

2001 erschien mit „Die Monster AG“ der vierte Pixar-Film in den Kinos.





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!