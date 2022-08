Die wichtigsten Infos zum Film „Toy Story“ (1995) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Toy Story“

Trailer von „Toy Story“ (1995) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Toy Story

Toy Story Entstehungsjahr: 1995

1995 Produktionsland: USA

USA Regie: John Lasseter

John Lasseter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 394,4 Millionen USD

394,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,3/10 *

8,3/10 * Kapitel in der „Toy Story“-Filmreihe: Teil 1 von 5

Teil 1 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Toy Story“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Toy Story“ (1995) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Tom Hanks als Woody / Deutsche Stimme: Peer Augustinski

als Woody / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tim Allen als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Walter von Hauff

als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Don Rickles als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Hartmut Neugebauer

als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jim Varney als Slinky / Deutsche Stimme: Peter Thom

als Slinky / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wallace Shawn als Rex / Deutsche Stimme: Ernst Wilhelm Lenik

als Rex / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Specki / Deutsche Stimme: Michael Rüth

als Specki / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Annie Potts als Porzellinchen / Deutsche Stimme: Alexandra Mink

als Porzellinchen / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Morris als Andy / Deutsche Stimme: Oliver Cresswell

als Andy / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Erik von Detten als Sid Phillips / Deutsche Stimme: Dimitri Guldner

als Sid Phillips / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Laurie Metcalf als Andys Mutter / Deutsche Stimme: Maria Böhme

als Andys Mutter / Deutsche Stimme: Stimme im Original: R. Lee Ermey als Sergeant / Deutsche Stimme: Reinhard Brock

als Sergeant / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sarah Freeman als Hannah Phillips / Deutsche Stimme: Natalie Löwenberg

als Hannah Phillips / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Joe Ranft als Lenny / Deutsche Stimme: Jakob Riedl





Inhaltsangabe von „Toy Story“ – worum es in dem Film geht?

Sobald der kleine Andy sein Kinderzimmer verlässt, geht’s in seinen eigenen vier Wänden richtig rund. Seine Spielsachen erwachen nämlich zum Leben: Rennauto, Sparschwein, Spiraldackel, ein neurotischer T-Rex, Plastiksoldaten und Puppen – sie alle können sprechen und wieseln wie wild im Zimmer umher. Der unumstrittene Chef im Kinderzimmer ist die allseits geachtete Cowboy-Puppe Woody – und das nicht nur, weil sie Andys absolutes Lieblingsspielzeug ist. Doch mit Andys anstehendem Geburtstag soll sich das ändern. Der Bub bekommt nämlich eine grandios ausgestattete Actionfigur des Space-Rangers Buzz Lightyear geschenkt – und hat ab sofort nur noch Augen für den Tausendsassa, der mit tollen Funktionen und Blinklichtern ausgestattet ist. Woraufhin der von Eifersucht zerfressene Woody beschließt, seinen lästigen Nebenbuhler loszuwerden …





Kritik/Meinung zum Film

„Toy Story“ (1995) war der erste vollständig computeranimierte Langfilm überhaupt. Die Geschichte um Spielzeuge, die zum Leben erwachen, geriet einst zum Hit – und besiegelte damit quasi das Ende der konventionell-handgezeichneten Animation. Natürlich klar auf ein junges Zielpublikum ausgerichtet, behandelt der Film allerdings auch Themen wie Freundschaft und Eifersucht, und schafft es mit einer solchen Leichtigkeit zu unterhalten, dass der originale „Toy Story“ auch nach der zigsten Wiederholung immer noch nicht langweilig wird. Ein Film für die Ewigkeit!

Insgesamt spielte „Toy Story“ weltweit 394,4 Millionen USD ein. Bei der Oscarverleihung 1996 war der Animationsfilm für drei Academy Awards nominiert („Beste Filmmusik“, „Bester Song“ (für Randy Newman und seinen Evergreen „You’ve Got a Friend in Me“) und „Bestes Originaldrehbuch“). Ausgezeichnet wurde der Film schließlich mit einem Sonderoscar für den ersten computeranimierten Spielfilm.

Die „Toy Story“-Saga wurde im Lauf der Jahrzehnte weiter ausgebaut: 1999 folgte mit „Toy Story 2“ die erste Fortsetzung, 2010 erschien „Toy Story 3“ und mit „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ kam 2019 schließlich der vierte Teil der Reihe in die Kinos. Weiters gibt es mit „Lightyear“ (2022) eine Art Spin-off, die das Leben des echten Astronauten Buzz Lightyear in den Mittelpunkt rückt, und somit der Actionfigur aus dem Film eine offizielle Vorgeschichte spendiert.

Darüber hinaus gibt es aus dem „Toy Story“-Kosmos auch etliche Kurzfilme und TV-Specials (u. a. „Toy Story of Terror!“, „Toy Story That Time Forgot“ und „Partysaurus Rex“), sowie Serien wie z. B. die Zeichentrickserie „Captain Buzz Lightyear – Star Command“ (2000–2001) und die Disney+-Show „Forky hat eine Frage“ (2019–2020).

2009 kam „Toy Story“ gemeinsam mit „Toy Story 2“ in den USA für fünf Wochen erneut in die Kinos – diesmal in einer 3D-Fassung die auf stereoskopischen 3D-Effekten basierte. Während dieser Laufzeit konnten die beiden Filme rund 30 Millionen USD lukrieren!

Unnützes Wissen: Für das Rendering von „Toy Story“ – also das Zusammenfügen des animierten Rohmaterials zum fertigen Film – ratterten auf einer Renderfarm 117 Sun SparcStations. Der finale Schnitt belegte 500 Gigabyte (GB) und wurde auf 1200 CDs zwischengespeichert! Zum damaligen Zeitpunkt waren externe Festplatten und Terrabyte-Größen (TB) wie wir sie heute handelsüblich verwenden noch Zukunftsmusik und schon gar nicht für den Hausgebrauch etabliert.

Fun Fact: Und noch ein lustiger Fakt für’s Angeben auf der nächsten Familienfeier, oder falls man sich eines Tages in der „Millionenshow“ wiederfinden sollte. Der Spielzeugriese Mattel untersagte Pixar (das Studio befand sich damals übrigens im Besitz von Steve Jobs und Apple!) für „Toy Story“ die Verwendung von Barbie-Puppen. Nach dem Überraschungserfolg wurde offenbar nachverhandelt und seit „Toy Story 2“ sieht man auch immer wieder Barbie (und später auch ihren Freund Ken) in den „Toy Story“-Filmen als Nebenfigur mitmischen.

Mit „Das große Krabbeln“ kam 1998 der zweite Pixar-Film in die Kinos.





Alle Pixar-Filme auf einen Blick Titel Erscheinungsjahr Film Nr. Toy Story 1995 1 Das große Krabbeln 1998 2 Toy Story 2 1999 3 Die Monster AG 2001 4 Findet Nemo 2003 5 Die Unglaublichen – The Incredibles 2004 6 Cars 2006 7 Ratatouille 2007 8 WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf 2008 9 Oben 2009 10 Toy Story 3 2010 11 Cars 2 2011 12 Merida – Legende der Highlands 2012 13 Die Monster Uni 2013 14 Alles steht Kopf 2015 15 Arlo & Spot 2015 16 Findet Dorie 2016 17 Cars 3: Evolution 2017 18 Coco – Lebendiger als das Leben! 2017 19 Die Unglaublichen 2 2018 20 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 2019 21 Onward: Keine halben Sachen 2020 22 Soul 2020 23 Luca 2021 24 Rot 2022 25 Lightyear 2022 26 Elemental 2023 27

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!