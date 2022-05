Die wichtigsten Infos zum Film „The Father“ (2020) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „The Father“

The Father (2020) © Video: UGC Distribution / Lionsgate / F comme Film / Trademark Films / Cine@ / AG Studios / Film4 / Orange Studio / Canal+ / Ciné+ / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Father

The Father Entstehungsjahr: 2020

2020 Produktionsland: UK

UK Regie: Florian Zeller

Florian Zeller Genre: Drama

Drama Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 28,4 Millionen USD

28,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,3/10 *





„The Father“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „The Father“ (2020) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „The Father“ – worum es in dem Film geht?

Anthony (Anthony Hopkins) ist ein oft charmanter, manchmal sturer alter Mann, der in seiner Wohnung lebt – und langsam, aber sicher dement wird. Entsprechend groß sind die Herausforderungen für seine Tochter (Olivia Colman) und die Pflegerinnen, die er vergrault. Wir sehen die Welt durch seine Augen, was bisweilen einem Psychothriller gleicht: Gerade erst sagte seine Tochter, sie will nach Paris, nun lebt sie plötzlich mit einem Mann in seiner Wohnung, und an manchen Tagen ist sie eine völlig Fremde. Wir wissen nicht, welche Realität real ist, und erleben so schmerzhaft die absolute Einsamkeit und Orientierungslosigkeit mit, die den Alltag dieses alten Herrn bestimmen …





Kritik/Meinung zum Film

Auch wenn die zugrunde liegende Demenzthematik schwierig ist und für keinen fröhlich-eskapistischen Kinoabend sorgt, ist dieser Film ein seltener Glücksfall. Das französische Theater-Wunderkind Florian Zeller hat sein gleichnamiges Erfolgsstück filmisch genial adaptiert, nämlich aus der Perspektive des alten Mannes. Der Cast ist großartig, Anthony Hopkins bekam u. a. einen Oscar sowie einen BAFTA-Award für die beste Hauptrolle, auch das Drehbuch wurde oscarprämiert: so eindringlich wie herzzerreißend und ganz tolles Schauspielkino!





