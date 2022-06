© YouTube (Screenshot aus Trailer zu The Fast and the Furious / Universal Pictures)

Szene aus dem Film „The Fast and the Furious“ (2001)

„The Fast and the Furious“ (2001)

Trailer von „The Fast and the Furious“

Trailer von „The Fast and the Furious“ (2001) © Video: Universal Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Fast and the Furious

The Fast and the Furious Entstehungsjahr: 2001

2001 Produktionsland: USA, DEU

USA, DEU Regie: Rob Cohen

Rob Cohen Genre: Action, Thriller, Krimi

Action, Thriller, Krimi Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 207,3 Millionen USD

207,3 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,8/10 *

6,8/10 * Kapitel in der „Fast & Furious“-Filmreihe: Teil 1 von 11





„The Fast and the Furious“ – wer streamt es?

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Paul Walker als Brian O'Conner

als Brian O'Conner Vin Diesel als Dominic „Dom“ Toretto

als Dominic „Dom“ Toretto Michelle Rodriguez als Leticia „Letty“ Ortiz

als Leticia „Letty“ Ortiz Jordana Brewster als Mia Toretto

als Mia Toretto Rick Yune als Johnny Tran

als Johnny Tran Chad Lindberg als Jesse

als Jesse Johnny Strong als Leon

als Leon Matt Schulze als Vince

als Vince Thom Barry als Agent Bilkins

als Agent Bilkins Ted Levine als Sergeant Tanner

als Sergeant Tanner Ja Rule als Edwin

als Edwin Vyto Ruginis als Harry

als Harry Noel Gugliemi als Hector





Inhaltsangabe von „The Fast and the Furious“ – worum es in dem Film geht?

Nach einem spektakulären Viertelmeilenrennen wird Undercover-Polizist Brian O’Conner (Paul Walker) in die Gang von Dominic „Dom“ Toretto (Vin Diesel) eingeschleust, die mit getunten Autos illegale Rennen auf der Straße veranstaltet: Die Raserbande steht im Verdacht, für eine Serie von brutalen Überfällen auf Lkw verantwortlich zu sein, bei denen hauptsächlich DVD-Player und Stereoanlagen gestohlen wurden (Anmerkung: der Film ist von 2001 und die Ware galt seinerzeit als „High Tech“). Bald fühlt sich der Cop wohl in der Szene und will sich selbst einen Namen machen. Dass er sich mit Toretto und seiner Freundin Letty (Michelle Rodriguez) anfreundet, in Doms Schwester Mia (Jordana Brewster) verliebt und damit auch den Argwohn ihres Ex-Lovers Vince (Matt Schulze) erweckt, macht ihm die verdeckte Ermittlungsarbeit aber nicht einfacher …





Kritik/Meinung zum Film

Testosterongeladener Auftakt der kultigen Raser-Saga, die mittlerweile insgesamt neun Ableger in der Hauptreihe – „The Fast and the Furious“ (2001), „2 Fast 2 Furious“ (2003), „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ (2006), „Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.“ (2009), „Fast & Furious Five“ (2011), „Fast & Furious 6“ (2013), „Fast & Furious 7“ (2015), „Fast & Furious 8“ (2017), „Fast & Furious 9“ (2021) – umfasst, und ein Spin-off („Fast & Furious: Hobbs & Shaw“) sowie eine Animationsserie („Fast & Furious Spy Racers“) spendiert bekommen hat. Hauptreihen-Ableger Nr. 10 „Fast & Furious 10“ soll 2023 in die Kinos kommen.

Getunte Autos mit Lachgaseinspritzung und Unterbodenbeleuchtung, kahlköpfige, muskelbepackte Kerle mit coolen Sprüchen und nicht minder schlagfertige Powerfrauen, die ihren männlichen Co-Stars in Sachen Bleifuß um nichts nachstehen ergeben die Erfolgsformel für die „Fast & Furious“-Filme.

Während das Erstlingswerk „The Fast and the Furious“ (2001) noch bescheidene 207,3 Millionen USD in die weltweiten Kinokassen spülte, gilt die „Fast & Furious“-Filmreihe heute als eines der erfolgreichsten Media-Franchises unseres Planeten – insgesamt lukrierten die Filme bereits über 6,6 Millarden USD! Auf der Liste der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten steht die „Fast & Furious“-Saga übrigens auf Platz 5 – direkt hinter den „James Bond“-Filmen (Einspiel: rund 7,9 Milliarden USD) und vor der „X-Men“-Filmreihe (Einspiel: rund 6,1 Milliarden USD).





