Trailer von „The Dark Knight“

The Dark Knight (2008) © Video: Warner Bros. Pictures / DC Comics / Legendary Pictures / Syncopy / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Dark Knight

The Dark Knight Entstehungsjahr: 2008

2008 Produktionsland: USA, UK

USA, UK Regie: Christopher Nolan

Christopher Nolan Genre: Action, Krimi, Drama, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film

Action, Krimi, Drama, Comic-Verfilmung, Superhelden-Film Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,006 Milliarden USD

1,006 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 9,0/10 *

9,0/10 * Kapitel in der „Dark Knight“-Filmreihe: Teil 2 von 3





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „The Dark Knight“ – worum es in dem Film geht?

Obwohl Batman (Christian Bale) am Ende des Vorgängers „Batman Begins“ (2005) Gotham City vor einer Katastrophe bewahrt hat, sind nicht alle Einwohner glücklich mit ihrem neuen Helden. Manche verehren ihn, andere klagen ihn der Selbstjustiz an, zudem machen nachts Batman-Nachäffer in Fledermauskostümen die Straßen unsicher. Unterstützung erhält der gebeutelte Held immerhin von Polizeifreund Lieutenant Jim Gordon Gordon (Gary Oldman) und dem idealistischen Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart), die einige Erfolge gegen hiesige Mafiosi verbuchen können. Wenn’s doch nur bei denen bliebe. Da taucht nämlich wie aus dem Nichts ein neuer Bösewicht auf: der Joker (Heath Ledger in der Rolle seines Lebens), ein Mann mit grotesk geschminktem Gesicht und verstörender Ausstrahlung, der sich als brutaler Psychopath sofort einen Namen macht. Menschenleben oder Geld bedeuten ihm nichts. Sein einziger Antrieb ist der Durst nach Anarchie. Er will Gotham im Chaos untergehen sehen und verlangt Batmans Kopf …





Kritik/Meinung zum Film

Bombastische Action, aufwendige Kamerafahrten und in der ersten Hälfte einige witzige Sprüche. Dazu kommen zwiespältige Figuren mit moralischem Dilemma und ein phänomenaler Heath Ledger (1979–2008), der für seine Darstellung als Joker 2009 postum mit dem Oscar als „Bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet wurde. Zudem knackte „The Dark Knight“ (2008) als erster Batman-Film die Milliardenmarke am Box Office und gilt nicht nur für Fans als eine der besten Comicverfilmungen aller Zeiten! Wie auch im Vorgänger „Batman Begins“ (2005), sorgen Hans Zimmer und James Newton Howard für die musikalische Untermalung.





