Trailer von „Terminator: Die Erlösung“

Trailer von „Terminator: Die Erlösung“ (2009) © Video: Warner Bros. Pictures / Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / The Halcyon Company / Wonderland Sound and Vision / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Terminator Salvation / Terminator Salvation: The Future Begins

Terminator Salvation / Terminator Salvation: The Future Begins Entstehungsjahr: 2009

2009 Produktionsland: USA, GBR, DEU, ITA

USA, GBR, DEU, ITA Regie: McG

McG Genre: Science-Fiction, Action

Science-Fiction, Action Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 371,4 Millionen USD

371,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,5/10 *

6,5/10 * Kapitel in der „Terminator“-Filmreihe: Teil 4 von 6





„Terminator: Die Erlösung“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Terminator: Die Erlösung“ (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Terminator: Die Erlösung“ – worum es in dem Film geht?

2018 sieht es düster aus für die Menschheit – zumindest im vierten Teil der kultigen „Terminator“-Saga: Die Computer des Netzwerks Skynet haben die Macht an sich gerissen, nach einem nuklearen Erstschlag gegen die als Bedrohung identifizierten Menschen streifen nun Armeen von Kriegsmaschinen durch die öde Landschaft bzw. überfliegen sie, um auch den letzten humanoiden Rest auszurotten oder als Basis für neue „Terminatoren“ zu missbrauchen. Zu den wenigen Rebellen, die noch Widerstand leisten, zählt der charismatische John Connor (Christian Bale). Ihm schließt sich auch der undurchsichtige Marcus Wright (Sam Worthington) an, der – wie wir aus der Intro-Sequenz wissen – eigentlich 15 Jahre zuvor hingerichtet wurde …





Kritik/Meinung zum Film

Was in den Geschichten der drei bisherigen Teilen („Terminator“, „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“, „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“) immer wieder versucht wurde – den Rebellen-Anführer der Menschen killen damit die Maschinen freies Feld für die Machtübernahme bekommen – wird in diesem Teil endlich aus nächster Nähe gezeigt. Effekte und auch Spannungsbogen passen, die Ironie fehlt hier allerdings komplett.

Obwohl von Fans und Kritikern eher zwiespältig aufgenommen, spielte der erste Terminator ohne Arnold Schwarzenegger bei 200 Millionen USD Budget immerhin 370 Millionen USD an den Kinokassen ein.

Weiter ging’s mit der „Terminator“-Reihe mit dem Film „Terminator: Genisys“ (2015).





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!