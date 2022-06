Die wichtigsten Infos zum Film „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (2003) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“

Trailer von „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen" (2003)





Steckbrief

Originaltitel: Terminator 3: Rise of the Machines

Terminator 3: Rise of the Machines Entstehungsjahr: 2003

2003 Produktionsland: USA, DEU, GBR

USA, DEU, GBR Regie: Jonathan Mostow

Jonathan Mostow Genre: Science-Fiction, Action

Science-Fiction, Action Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 433,4 Millionen USD

433,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,3/10 *

6,3/10
Kapitel in der „Terminator"-Filmreihe: Teil 3 von 6





„Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (2003) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Arnold Schwarzenegger als Terminator T-850

als Terminator T-850 Nick Stahl als John Connor

als John Connor Claire Danes als Katherine „Kate“ Brewster

als Katherine „Kate“ Brewster Kristanna Loken als Terminator T-X

als Terminator T-X David Andrews als Lieutenant General Robert Brewster

als Lieutenant General Robert Brewster Mark Famiglietti als Scott Mason

als Scott Mason Earl Boen als Dr. Peter Silberman

als Betsy





Inhaltsangabe von „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ – worum es in dem Film geht?

Seit den Ereignissen in „Terminator 2 – Tag der Abrechnung" sind 10 Jahre vergangen, wir schreiben also das Jahr 2004. Sarah Connor ist mittlerweile tot und ihr Sohn John (Nick Stahl) 25 Jahre alt. Der junge Mann lebt im Untergrund – ohne Wohnung, Kreditkarten, Handy und ohne Job. Er darf keine Hinweise auf seine Existenz hinterlassen. Eines Tages jedoch entsendet das Computernetzwerk Skynet aus der postapokalyptischen Zukunft den „Terminator" T-X, den am höchsten entwickelten Killer-Cyborg. In Gestalt einer Blondine (Kristanna Loken) soll er John Connor killen und die Apokalypse einleiten. Doch auch diesmal taucht das alte, leicht modernisierte T-850-Modell (Arnold Schwarzenegger) auf, um Connor zu retten …





Kritik/Meinung zum Film

Zwar nicht mehr so bahnbrechend wie „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“, zumal sich die Prämisse faktisch nicht groß vom Vorgänger unterscheidet, die Action fetzt aber immer noch gewaltig und einige Szenen bleiben in Erinnerung (Arnie mit geschultertem Sarg oder die Verfolgungsjagd mit dem Kranfahrzeug).

Mit einem globalen Einspiel von 433,4 Millionen USD schafft es „Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ immerhin noch in die Top-3 der erfolgreichsten Ableger der „Terminator“-Saga.

Fortgesetzt wurde die „Terminator"-Filmreihe 2009 mit „Terminator: Die Erlösung".





„Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ – jetzt für daheim kaufen!

„Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (2003) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (2003) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

