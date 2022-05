Die wichtigsten Infos zum Film „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015)

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht (2015) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / Bad Robot Productions / YouTube





Steckbrief zu „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015)

Originaltitel: Star Wars: Episode VII – The Force Awakens / Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens / Star Wars: The Force Awakens Alternativtitel: Star Wars: Das Erwachen der Macht

Star Wars: Das Erwachen der Macht Entstehungsjahr: 2015

2015 Produktionsland: USA

USA Regie: J. J. Abrams

J. J. Abrams Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 2,069 Milliarden USD

2,069 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 7,8/10 *

7,8/10 * Kapitel in der „Star Wars“-Filmreihe: Teil 7 von 9 (Episode 7) // Teil 1 der „Sequel-Trilogie“ (Episode 7 bis 9)





„Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015)





Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) – worum es in dem Film geht?

Die Geschichte hebt rund 30 Jahre nach „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983), und damit dem Finale der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode 4 bis 6) an, und bildet den Auftakt der sogenannten „Sequel-Trilogie“ (Episode 7 bis 9) im großen Kosmos der „Star Wars“-Saga: Aus der Asche des einstigen Imperiums hat sich mit der Ersten Ordnung eine Nachfolgeorganisation erhoben, die unter der Führung von Supreme Leader Snoke (Andy Serkis) an einem neuen Todesstern – und so an der Ausweitung ihrer Terrorherrschaft arbeitet. Und wieder sollen es drei Helden sein, die den Kampf gegen das Böse aufnehmen. Zum einen ist da die junge Rey (Daisy Ridley), die sich auf dem Planeten Jakku als Schrottsammlerin verdingt und auf die Rückkehr ihrer Familie wartet. Bis sie auf Finn (John Boyega) trifft, einen desertierten Sturmtruppler, der zuvor dem gefangenen Rebellen-Piloten Dameron (Oscar Isaac) zur Flucht verhalf. Rey, Finn und Han Solo (Harrison Ford) machen sich in der Folge auf die Suche nach Luke Skywalker (Mark Hamill), der verschwunden ist. Mit Kylo Ren (Adam Driver) ist aber auch Snokes rechte Hand hinter ihnen her …





Kritik/Meinung zum Film „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015)

Regisseur J. J. Abrams gelang ein nostalgisch-schöner, rasant-witziger und fantastisch getrickster Trilogie-Auftakt, der Lust auf mehr macht! Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,069 Milliarden USD befindet sich „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) auf dem vierten Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – nach „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009), „Avengers: Endgame“ (2019) und „Titanic“ (1997).





„Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) – jetzt für daheim kaufen!

„Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Das könnte Sie auch interessieren:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!