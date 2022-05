Die wichtigsten Infos zum Film „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief zu „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

Originaltitel: Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi / Return of the Jedi

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi / Return of the Jedi Alternativtitel: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Die Rückkehr der Jedi-Ritter Entstehungsjahr: 1983

1983 Produktionsland: USA

USA Regie: Richard Marquand

Richard Marquand Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 475,1 Millionen USD

475,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,3/10 *

8,3/10 * Kapitel in der „Star Wars“-Filmreihe: Teil 6 von 9 (Episode 6) // Teil 3 der „Original-Trilogie“ (Episode 4 bis 6)





„Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

Mark Hamill als Luke Skywalker

als Luke Skywalker Harrison Ford als Han Solo

als Han Solo Carrie Fisher als Prinzessin Leia Organa

als Prinzessin Leia Organa Billy Dee Williams als Lando Calrissian

als Lando Calrissian Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi

als Obi-Wan Kenobi Anthony Daniels als C-3PO

als C-3PO Kenny Baker als R2-D2

als R2-D2 Peter Mayhew als Chewbacca

als Chewbacca David Prowse als Darth Vader (Stimme im Original: James Earl Jones )

als Darth Vader (Stimme im Original: ) Frank Oz als Yoda

als Yoda Jeremy Bulloch als Boba Fett

als Boba Fett Ian McDiarmid als Imperator Palpatine





Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) – worum es in dem Film geht?

Der in Karbonit eingefrorene Körper von Han Solo (Harrison Ford) ist nun im Besitz des Verbrechers Jabba, der ihn in seiner Wüstenfestung auf Tatooine als Wandschmuck aufbewahrt. Bei ihrem Versuch, Han zu retten, gerät auch Prinzessin Leia (Carrie Fisher) in Jabbas Gewalt. Bis Luke Skywalker (Mark Hamill) auftaucht und die Freiheit seiner Freunde in einer gewagten Rettungsaktion erkämpft. Während Luke zu Altmeister Yoda (gesteuert von „Muppets“-Puppenspieler Frank Oz) zurückkehrt, um seine Ausbildung zum Jedi-Ritter abzuschließen, sammelt sich die Rebellenflotte für die alles entscheidende Schlacht gegen das Imperium, das an einem neuen Todesstern bastelt …





Kritik/Meinung zum Film „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983)

Das Finale der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode 4 bis 6) mag zwar nicht mehr ganz so innovativ sein wie die Vorgänger, begeistert aber mit atemberaubender Action z. B. auf dem Waldmond Endor mit den Ewoks – und Effekten, die völlig zu Recht mit einem Sonderoscar bedacht wurden. Wie es sich gehört, wird’s am Ende auch schön emotional. Es folgten zwei komplette Trilogien: eine dreiteilige „Prequel-Trilogie“ (Episode 1 bis 3), in der man u. a. die Vorgeschichte des dunklen Darth Vader und der Skywalkers erfährt, sowie eine „Sequel-Trilogie“ (Episode 7 bis 9), die u. a. vom Erbe der Jedi-Ritter handelt und eine neue Generation junger Held:innen in den Mittelpunkt der Handlung stellt.





„Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) – jetzt für daheim kaufen!

„Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!