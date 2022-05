© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück / 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd.)

Die wichtigsten Infos zum Film „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (1980) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief zu „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

Originaltitel: Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back / The Empire Strikes Back

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back / The Empire Strikes Back Alternativtitel: Das Imperium schlägt zurück

Das Imperium schlägt zurück Entstehungsjahr: 1980

1980 Produktionsland: USA

USA Regie: Irvin Kershner

Irvin Kershner Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 538,4 Millionen USD

538,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,7/10 *

8,7/10 * Kapitel in der „Star Wars“-Filmreihe: Teil 5 von 9 (Episode 5) // Teil 2 der „Original-Trilogie“ (Episode 4 bis 6)





„Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

Mark Hamill als Luke Skywalker

als Luke Skywalker Harrison Ford als Han Solo

als Han Solo Carrie Fisher als Prinzessin Leia Organa

als Prinzessin Leia Organa Billy Dee Williams als Lando Calrissian

als Lando Calrissian Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi

als Obi-Wan Kenobi Anthony Daniels als C-3PO

als C-3PO Kenny Baker als R2-D2

als R2-D2 Peter Mayhew als Chewbacca

als Chewbacca David Prowse als Darth Vader (Stimme im Original: James Earl Jones )

als Darth Vader (Stimme im Original: ) Frank Oz als Yoda

als Yoda Jeremy Bulloch als Boba Fett





Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) – worum es in dem Film geht?

Seit der Zerstörung des Todessterns sind drei Jahre vergangen. Die Rebellen halten sich auf dem Eis planeten Hoth versteckt. Doch nun haben Suchdroiden der imperialen Streitkräfte unter dem Kommando von Darth Vader sie dort aufgespürt. Nach einem ebenso kurzen wie heftigen Scharmützel gelingt den meisten Rebellen die Flucht. Während sich Han Solo (Harrison Ford) und Prinzessin Leia (Carrie Fisher) mit dem Millenium Falken vor den imperialen Sternzerstörern in einem Asteroidenfeld verbergen, nimmt Luke Skywalker (Mark Hamill) einer Vision wegen Kurs auf den Planeten Dagobah, um sich dort vom legendären Jedi-Meister Yoda (gesteuert von „Muppets“-Puppenspieler Frank Oz) zum Jedi ausbilden zu lassen. Nachdem sie die imperialen Verfolger abgeschüttelt haben, suchen Han Solo und Co in der Wolkenstadt auf Bespin Zuflucht, wo sein alter Freund Lando Calrissian (Billy Dee Williams) das Sagen hat. Doch Boba Fett (Jeremy Bulloch), ein Kopfgeldjäger im Dienste Vaders, folgt ihnen …





Kritik/Meinung zum Film „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980)

Das berühmte Mittelstück der originalen „Star Wars“-Trilogie (Episode 4 bis 6) bietet Spannung, oscarprämierte Effekte, große Gefühle – und gilt bei den meisten Fans als bestes Kapitel der gesamten „Star Wars“-Saga.





„Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) – jetzt für daheim kaufen!

„Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis" von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com.