Die wichtigsten Infos zum Film „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (2019) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / Bad Robot Productions / YouTube





Steckbrief zu „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Originaltitel: Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker / Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker / Star Wars: The Rise of Skywalker Alternativtitel: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers Entstehungsjahr: 2019

2019 Produktionsland: USA

USA Regie: J. J. Abrams

J. J. Abrams Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,074 Milliarden USD

1,074 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 6,5/10 *

6,5/10 * Kapitel in der „Star Wars“-Filmreihe: Teil 9 von 9 (Episode 9) // Teil 3 der „Sequel-Trilogie“ (Episode 7 bis 9)





„Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)





Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) – worum es in dem Film geht?

Nachdem sich Luke Skywalker (Mark Hamill) am Ende von „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017) geopfert hat, um den Rebellen die Flucht vor der Ersten Ordnung und ihrem neuen Leader Kylo Ren (Adam Driver) zu ermöglichen, droht weiterer Zoff – in Person eines totgeglaubten alten Bekannten: Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) befindet sich, künstlich am Leben erhalten, auf dem fernen Planeten Exegol und strebt wieder nach der Macht. Er möchte Kylo für seine Zwecke einspannen und verspricht ihm eine Sternenzerstörer-Flotte mit ungeahnter Feuerkraft – der soll aber zuerst die junge Jedi-Ritterin Rey (Daisy Ridley) töten. Die hat mit ihren Freunden Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) und Chewbacca (Joonas Suotamo) ihrerseits Wind vom Comeback des Imperators bekommen und will dem Oberfiesling nun endgültig den Garaus machen …





Kritik/Meinung zum Film „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019)

Man mag kritisieren, dass das Finale Grande der „Star Wars“-Sequel-Trilogie (Episode 7 bis 9) überfrachtet ist, die Story arg konstruiert und so mancher Dialog platt. Ein großes Spektakel ist „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) trotzdem, mit beeindruckenden Bildern (die Reste des ins Meer gestürzten Todessterns auf Endor, das düstere Imperator-Domizil), fetziger (Flug-)Action und vor allem in Hälfte zwei auch großen Gefühlen.





„Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) – jetzt für daheim kaufen!

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!