Trailer von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977)

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief zu „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977)

Originaltitel: Star Wars: Episode IV – A New Hope / Star Wars

Star Wars: Episode IV – A New Hope / Star Wars Alternativtitel: Krieg der Sterne

Krieg der Sterne Entstehungsjahr: 1977

1977 Produktionsland: USA

USA Regie: George Lucas

George Lucas Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 775,4 Millionen USD

775,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,6/10 *

8,6/10 * Kapitel in der „Star Wars“-Filmreihe: Teil 4 von 9 (Episode 4) // Teil 1 der „Original-Trilogie“ (Episode 4 bis 6)





„Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977)

Mark Hamill als Luke Skywalker

als Luke Skywalker Harrison Ford als Han Solo

als Han Solo Carrie Fisher als Prinzessin Leia Organa

als Prinzessin Leia Organa Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi

als Obi-Wan Kenobi Anthony Daniels als C-3PO

als C-3PO Kenny Baker als R2-D2

als R2-D2 Peter Mayhew als Chewbacca

als Chewbacca David Prowse als Darth Vader (Stimme im Original: James Earl Jones )

als Darth Vader (Stimme im Original: ) Peter Cushing als Großmoff Wilhuff Tarkin





Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) – worum es in dem Film geht?

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis: Es herrscht Bürgerkrieg, die Rebellen leisten verbissen Widerstand gegen den Terror des finsteren Imperiums. Der gefürchtete Darth Vader (David Prowse), die rechte Hand des diabolischen Imperators, macht Jagd auf die für vogelfrei erklärten Aufständischen. Dabei fällt ihm gleich zu Beginn die junge Rebellenprinzessin Leia Organa (Carrie Fisher) in die Hände. Bevor sie gefasst wird, „füttert“ sie den Roboter R2-D2 (Kenny Baker) mit den Positionsdaten und Bauplänen des Todessterns, einer mobilen mondähnlichen Raumstation, die mit nur einem Schuss ganze Planeten zerstören kann! Zufällig gelangt der rebellische Farmersohn Luke Skywalker (Mark Hamill) an ihre Botschaft und übermittelt sie dem eigentlichen Empfänger, einem der letzten noch lebenden Jedi-Ritter namens Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness). Fasziniert von den Fähigkeiten des Alten und der sagenumwobenen „Macht“, beschließt Luke, sich den Rebellen anzuschließen und seinen Beitrag im Kampf gegen das Imperium zu leisten. An seiner Seite: Die Droiden-Roboter R2-D2 und C-3PO (Anthony Daniels), sowie der charismatische Weltraumschmuggler Han Solo (Harrison Ford) mit seinem haarigen Wookiee-Gefährten Chewbacca (Peter Mayhew) und ihrem legendären Raumschiff „Millennium Falke“ …





Kritik/Meinung zum Film „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977)

„Star Wars“ gilt als wahrer Begründer der Blockbuster-Ära, revolutionierte Hollywood und dabei vor allem die Tricktechnik – und avancierte bislang zu einer neun Filme umfassenden Saga, die weltweit über 8,8 Milliarden US-Dollar lukrierte (Einspielergebnisse der Spin-offs, Serien & Co nicht mit eingerechnet!).

Abseits der „Hauptreihe“ und ihren neun Ablegern – „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999), „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002), „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (2005), „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977), „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980), „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983), „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2015), „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (2017) und „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) – gibt es auch Spin-offs (u. a. „Rogue One: A Star Wars Story“ und „Solo: A Star Wars Story“), Serien (u. a. „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“), Zeichentrick- und Animationsserien (u. a. „Star Wars Rebels“, „Star Wars: Clone Wars“ und „Star Wars: The Bad Batch“), sowie TV-Specials und jede Menge Merchandise in Form von Comics, Büchern, Videospielen und Actionfiguren.





„Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) – jetzt für daheim kaufen!

„Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!