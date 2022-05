© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger / 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd.)

Die wichtigsten Infos zum Film „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002)

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger (2002) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief zu „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002)

Originaltitel: Star Wars: Episode II – Attack of the Clones

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Entstehungsjahr: 2002

2002 Produktionsland: USA

USA Regie: George Lucas

George Lucas Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 653,8 Millionen USD

653,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,6/10 *

6,6/10 * Kapitel in der „Star Wars“-Filmreihe: Teil 2 von 9 (Episode 2) // Teil 2 der „Prequel-Trilogie“ (Episode 1 bis 3)





„Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002)





Inhaltsangabe von „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002) – worum es in dem Film geht?

Zehn Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999) sorgt eine Separatistenbewegung für politische Unruhe. Als auf die Ex-Königin von Naboo und jetzige Senatorin der Republik, Padmé Amidala (Natalie Portman) ein Attentat verübt wird, werden Jedi-Meister Obi-Wan (Ewan McGregor) und sein zum Mann herangewachsener Schüler Anakin (Hayden Christensen) mit ihrem Schutz beauftragt. Dabei verliebt Letzterer sich in die Schöne. Nach einem weiteren Attentat heftet sich Obi-Wan an die Fersen des Kopfgeldjägers Jango Fett (Temuera Morrison) und kommt so einem Komplott auf die Spur …





Kritik/Meinung zum Film „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (2002)

Im Mittelteil der „Star Wars“-Prequel-Trilogie (Episode 1 bis 3) geht’s schon düsterer zu. Vieles deutet auf Krieg hin, und Kanzler Palpatine wirkt suspekt. Zudem wird deutlich, dass Anakin seine Gefühle nicht im Griff hat – der erste Schritt zur dunklen Seite zeichnet sich ab. Action und Effekte setzen erneut Maßstäbe, Fans der ersten Stunde kritisieren aber den Romantikkitsch zwischen Anakin und Prinzessin Amidala sowie die inflationär genutzten CGI-Effekte.





