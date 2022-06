Die wichtigsten Infos zum Film „Schweinskopf al dente“ (2016) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Steckbrief

Entstehungsjahr: 2016

2016 Produktionsland: DEU

DEU Regie: Ed Herzog

Ed Herzog Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 4,244 Millionen EUR

4,244 Millionen EUR IMDb-Bewertung: 6,9/10 *

6,9/10 * Kapitel in der Filmreihe der „Eberhofer-Krimis“: Teil 3 von 8





„Schweinskopf al dente“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Schweinskopf al dente“ (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Schweinskopf al dente“ – worum es in dem Film geht?

Viel rhetorisch dazugelernt hat der charmant-lethargische Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) auch in der dritten Verfilmung der Eberhofer-Krimis nach Rita Falk nicht, zumindest was die Liebe betrifft: Gleich zu Beginn sehen wir, wie er seine Susi (Lisa Maria Potthoff) wieder mal gekonnt vergrault. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, bleibt ihm aber nicht, denn im Bett des Dienststellenleiters Moratschek (Sigi Zimmerschied) taucht der titelgebende Sauschädel auf: eine Warnung wie aus dem Film „Der Pate“? Moratschek mutmaßt, dass der Mörder Dr. Küstner (Gregor Bloéb) dahintersteckt, den er einst hinter Gitter brachte und der ihm dafür Rache schwor. Wir Zuschauer wissen, dass er damit recht hat – den Psychopathen zieht es gar bis auf den Eberhof’schen Hof. Dort hat sich der verängstigte Moratschek nämlich einquartiert und singt, tanzt und kifft gemeinsam mit Papa Eberfofer Senior (Eisi Gulp) die ganze Nacht – was dem Eberhofer Junior freilich weniger freut …





Kritik/Meinung zum Film

Nach „Dampfnudelblues“ (2013) und „Winterkartoffelknödel“ (2014) zeigt der dritte Eberhofer-Krimi zwar bereits ein paar Abnützungserscheinungen, die skurrilen Dialoge der schrulligen bayerischen Typen und viel schwarzer Humor sorgen aber trotzdem für Vergnügen. Gregor Bloéb spielt als Killer-Doktor übrigens zum Fürchten gut!





„Schweinskopf al dente“ – jetzt für daheim kaufen!

„Schweinskopf al dente“ (2016) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Schweinskopf al dente“ (2016) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Schweinskopf al dente“ von Autorin Rita Falk gibt es hier als Buch zu kaufen **





Bücher und Filme: alle „Eberhofer-Krimis“ im Überblick!

Die deutsche Krimi-Autorin Rita Falk trifft mit ihren „Eberhofer-Krimis“, die in der niederbayerischen Provinz spielen, regelmäßig ins Schwarze – die Bücher landen in den Bestsellerlisten und erfreuen Jung und Alt. Aber nicht nur die Romane sind ein Hit, auch die Filme begeistern ein Millionenpublikum! Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zur Reihe der „Eberhofer-Krimis“ zählen:

Die „Eberhofer-Krimis“ als Filme Titel Erscheinungsjahr Dampfnudelblues 2013 Winterkartoffelknödel 2014 Schweinskopf al dente 2016 Grießnockerlaffäre 2017 Sauerkrautkoma 2018 Leberkäsjunkie 2019 Kaiserschmarrndrama 2021 Guglhupfgeschwader 2022

