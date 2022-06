Die wichtigsten Infos zum Film „Sauerkrautkoma“ (2018) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Sauerkrautkoma“

Trailer von „Sauerkrautkoma“ (2018) © Video: Constantin Film Verleih / ARD Degeto / BR / YouTube





Steckbrief

Entstehungsjahr: 2018

2018 Produktionsland: DEU

DEU Regie: Ed Herzog

Ed Herzog Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 8,095 Millionen EUR

8,095 Millionen EUR IMDb-Bewertung: 6,8/10 *

6,8/10 * Kapitel in der Filmreihe der „Eberhofer-Krimis“: Teil 5 von 8





„Sauerkrautkoma“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Sauerkrautkoma“ (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Sauerkrautkoma“ – worum es in dem Film geht?

Aus ist’s mit dem unbeschwerten Leben als Dorfpolizist im niederbayerischen Niederkaltenkirchen. Die Strukturreform der bayerischen Polizei befördert den Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) in seinem fünften Film einfach so nach München. Gerade jetzt, wo Langzeitfreundin Susi (Lisa Maria Potthoff) provokant mit dem einstigen Schuldeppen, dem jetzt erfolgreichen „Fleischi“ (Gedeon Burkhard) herumturtelt, um ihn eifersüchtig und endlich ehewillig zu machen. Noch dazu ist seine Vorgesetzte in München die völlig spaßbefreite, vom letzten Fall („Grießnockerlaffäre“) bekannte Kommissarin „Thin Lizzy“ Mayerhofer (Nora Waldstätten), und das winzige Zimmer, das er in der Wohnung seines Freundes Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) beziehen muss, eine Zumutung. Doch wirklich auf die Stimmung schlägt, als bei der Übersiedelung nach München Papa Eberhofers (Eisi Gulp) uralter Opel gestohlen wird. Zwar findet sich das Auto bald wieder, aber im Kofferraum liegt eine Leiche …





Kritik/Meinung zum Film

Hier gilt wie für alle anderen Teile auch: herrlich-schrullige Figuren und viel bayerischer unkorrekter Humor sind eine tolle Kombination. Der Erfolgskurs der Eberhofer-Krimis hielt weiter an, rund 8 Millionen Euro spielte der Film ein, und dafür gab’s 2019 mit „Leberkäsjunkie“ auch schon den nächsten Ableger der Buch- bzw. Filmreihe.





Bücher und Filme: alle „Eberhofer-Krimis“ im Überblick!

Die deutsche Krimi-Autorin Rita Falk trifft mit ihren „Eberhofer-Krimis“, die in der niederbayerischen Provinz spielen, regelmäßig ins Schwarze – die Bücher landen in den Bestsellerlisten und erfreuen Jung und Alt. Aber nicht nur die Romane sind ein Hit, auch die Filme begeistern ein Millionenpublikum! Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Filme und Bücher zur Reihe der „Eberhofer-Krimis“ zählen:

Die „Eberhofer-Krimis“ als Filme Titel Erscheinungsjahr Dampfnudelblues 2013 Winterkartoffelknödel 2014 Schweinskopf al dente 2016 Grießnockerlaffäre 2017 Sauerkrautkoma 2018 Leberkäsjunkie 2019 Kaiserschmarrndrama 2021 Guglhupfgeschwader 2022

Weitere Artikel zum Thema „Eberhofer-Krimis“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!