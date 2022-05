© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story / Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd.)

„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

Die wichtigsten Infos zum Film „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Lucasfilm Ltd. / YouTube





Steckbrief zu „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

Originaltitel: Rogue One: A Star Wars Story / Rogue One

Rogue One: A Star Wars Story / Rogue One Alternativtitel: Rogue One

Rogue One Entstehungsjahr: 2016

2016 Produktionsland: USA

USA Regie: Gareth Edwards

Gareth Edwards Genre: Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera

Science Fantasy, Science-Fiction, Fantasy, Action, Abenteuer, Space Opera Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,056 Milliarden USD

1,056 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 7,8/10 *





„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen in „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)





Inhaltsangabe von „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) – worum es in dem Film geht?

Der erste Spin-off-Film aus dem „Star Wars“-Universum funktioniert quasi als Prolog zu „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977) und schildert die Beschaffung der Pläne, die in Episode 4 durch eine Handvoll tapferer Rebellen – darunter auch der spätere Jedi-Ritter Luke Skywalker (Mark Hamill) – zur Zerstörung des Todessterns führen. Im Fokus dieser „Star Wars Story“ steht Jyn Erso (Felicity Jones), deren Vater Galen (Mads Mikkelsen) als Geisel des Imperiums an der Entwicklung des Todessterns beteiligt ist. Schon als Kind wurde sie von ihren Eltern getrennt und vom Rebellen Saw Gerrera (Forest Whitaker) vor imperialen Truppen gerettet. Jahre später führt Jyn ein Leben als Outlaw, als sie sich dem Kampf der Rebellen anschließt. Sie soll helfen, ihren Vater aufzuspüren – und Infos über den Todesstern zu sammeln. Zusammen mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe – Captain Cassian Andor (Diego Luna), der blinde Jedi-Mönch Chirrut Îmwe (Donnie Yen) und dessen Kumpel Baze (Jiang Wen), der ehemalige imperiale Pilot Bodhi (Riz Ahmed) sowie der umprogrammierte imperiale Sicherheitsdroide K-2SO – zieht Jyn schließlich los, um die Pläne des „Planetenkillers“ zu besorgen. Ein Himmelfahrtskommando, wie sich bald zeigen soll …





Kritik/Meinung zum Film „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016)

Ein mitreißendes und optisch wuchtiges Sci-Fi-Spektakel, das realistischer angelegt wurde, als alle bisherigen „Star Wars“-Filme und dem ursprünglichen Titel der Saga „Krieg der Sterne“ mehr als gerecht wird. Mit einem Einspielergebnis von 1,056 Milliarden USD thront „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) auf Platz 4 der kommerziell erfolgreichsten „Star Wars“-Filme – hinter „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (2,069 Milliarden USD), „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (1,333 Milliarden USD) und „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ (1,074 Milliarden USD) – und konnte als erstes „Star Wars“-Spin-off auch die Weichen für nachfolgende Projekte dieser Art stellen (z. B: „Solo: A Star Wars Story“).





„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) – jetzt für daheim kaufen!

„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Das könnte Sie auch interessieren:

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!