„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021)

Die wichtigsten Infos zum Film „Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (2021) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse.

Trailer von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“

Trailer von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (2021)





Steckbrief

Originaltitel: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Entstehungsjahr: 2021

2021 Produktionsland: USA, GBR, DEU

USA, GBR, DEU Regie: Johannes Roberts

Johannes Roberts Genre: Action, Horror

Action, Horror Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 41,8 Millionen USD

41,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,2/10 *

5,2/10 * Thematische Zugehörigkeit: Resident Evil





„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Kaya Scodelario als Claire Redfield

als Claire Redfield Hannah John-Kamen als Jill Valentine

als Jill Valentine Robbie Amell als Chris Redfield

als Chris Redfield Tom Hopper als Albert Wesker

als Albert Wesker Avan Jogia als Leon S. Kennedy

als Leon S. Kennedy Donal Logue als Brian Irons

als Brian Irons Neal McDonough als William Birkin

als William Birkin Lily Gao als Ada Wong

als Ada Wong Chad Rook als Richard Aiken

als Richard Aiken Nathan Dales als Brad Vickers

als Brad Vickers Marina Mazepa als Lisa Trevor

als Lisa Trevor Janet Porter als Annette Birkin

als Annette Birkin Holly De Barros als Sherry Birkin

als Sherry Birkin Sammy Azero als Enrico Marini

als Enrico Marini Josh Cruddas als Ben Bertolucci

als Ben Bertolucci Heloise Catherine als Alexia Ashford

als Alexia Ashford Sophia Ann Pead Gavin als Alfred Ashford





Inhaltsangabe von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ – worum es in dem Film geht?

Während der undurchsichtige Pharmariese Umbrella Corporation in den 80er-Jahren große Erfolge und Forschungsdurchbrüche verbuchen konnte, sieht die Sache Ende der 90er eher trist aus. Der Niedergang des Konzerns hat offenbar auch Raccoon City nachhaltig getroffen – das einst florierende US-Städtchen gleicht heute vielmehr einer Geisterstadt. Und das im wahrsten Sinn des Wortes: Nach dem Ausbruch einer rätselhaften Seuche, schlurfen anstatt Menschen nun bluthungrige Zombies durch die Gassen. Die junge Claire Redfield (Kaya Scodelario) und ihr Polizisten-Bruder Chris Redfield (Robbie Amell) wollen der Sache auf den Grund gehen – immerhin stammen sie aus Raccoon City und durften bereits in Kindheitstagen hinter das Geheimnis von Umbrella blicken. Doch schon bald müssen sich die Geschwister aufteilen: Gemeinsam mit einem bunt zusammengewürfelten Trupp – bestehend aus Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Richard Aiken (Chad Rook), Brad Vickers (Nathan Dales) und dem mysteriösen Albert Wesker (Tom Hopper) – macht sich Chris auf zu einem alten Herrenhaus, dem Spencer-Anwesen, um dort einen Todesfall zu klären. Währenddessen bleibt Claire zusammen mit Polizeichef Brian Irons (Donal Logue) und Jungcop Leon S. Kennedy (Avan Jogia) zurück auf der Polizeiwache, muss nach einem Überraschungsangriff von Untoten jedoch ins nahegelegene Waisenhaus fliehen – das sie besser kennt als alle andere …





Kritik/Meinung zum Film

Vor allem Fans der beiden Capcom-Videospielvorlagen „Resident Evil“ (1996) und „Resident Evil 2“ (1998) erkennen im Set Design (die ikonische Eingangshalle der Spencer Mansion!) und der depressiv-melancholischen Grundstimmung die gut gemeinten Ansätze von Filmemacher Johannes Roberts („47 Meters Down“, „47 Meters Down: Uncaged“), die seichte – und viel zu ungruselige! – Handlung, sowie das durchwachsene Casting der kultigen Hauptfiguren tragen jedoch ihren Teil dazu bei, dass „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ nie so richtig in Fahrt kommen will.

Die „Resident Evil“-Realfilmreihe mit Milla Jovovich – „Resident Evil“ (2002), „Resident Evil: Apocalypse“ (2004), „Resident Evil: Extinction“ (2007), „Resident Evil: Afterlife“ (2010), „Resident Evil: Retribution“ (2012) und „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) – zählte einem Gesamteinspielergebnis von über 1,2 Milliarden USD zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten.

Da lag es nur auf der Hand, dass man fünf Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Ablegers eine Neuauflage probieren wollte. Zwar gut gemeint, aber wahrscheinlich zu früh, entpuppte sich „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ jedoch als ziemlicher Flop: mit einem Einspiel von gerade einmal 41,8 Millionen USD blamierte sich der Horror-Actioner am Box Office! Seither wurde es still um weitere Realfilmpläne aus dem „Resident Evil“-Kosmos.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!