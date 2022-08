Die wichtigsten Infos zum Film „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Resident Evil: The Final Chapter“

Trailer von „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) © Video: Sony Pictures Releasing / Constantin Film / Metropolitan Filmexport / Screen Gems / Davis Films / Impact Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Resident Evil: The Final Chapter

Resident Evil: The Final Chapter Entstehungsjahr: 2016

2016 Produktionsland: USA, DEU, FRA, CAN, ZAF, AUS, GBR, JPN, CHN

USA, DEU, FRA, CAN, ZAF, AUS, GBR, JPN, CHN Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson Genre: Science-Fiction, Horror, Action

Science-Fiction, Horror, Action Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 312,2 Millionen USD

312,2 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,5/10 *

5,5/10 * Kapitel in der „Resident Evil“-Filmreihe: Teil 6 von 6





„Resident Evil: The Final Chapter“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Milla Jovovich als Alicia „Alice“ Marcus

als Alicia „Alice“ Marcus Ali Larter als Claire Redfield

als Claire Redfield Ruby Rose als Abigail

als Abigail Iain Glen als Dr. Alexander Isaacs

als Dr. Alexander Isaacs Shawn Roberts als Albert Wesker

als Albert Wesker William Levy als Christian

als Christian Eoin Macken als Doc

als Doc Fraser James als Michael „Razor“

als Michael „Razor“ Lee Joon Gi als Lee / Commander Chu

als Lee / Commander Chu Ever Anderson als Red Queen (Rote Königin)





Inhaltsangabe von „Resident Evil: The Final Chapter“ – worum es in dem Film geht?

Im postapokalyptischen Washington hebt Teil sechs der „Resident Evil“-Realfilmreihe nach den gleichnamigen Videospielen an. Kampfamazone Alice (Milla Jovovich), die einzige Überlebende des Gemetzels aus Teil fünf („Resident Evil: Retribution“), findet sich – nachdem sie den Angriff eines Flugmonsters abgewehrt hat – in den Fängen eines alten Bekannten wieder: Umbrella-Corporation-Bösewicht Dr. Alexander Isaacs (Iain Glen), der mit seinen Mutanten und Horden Untoter die letzten Menschen ausradieren will. Doch er hat nicht mit der Hartnäckigkeit von Alice gerechnet, der es gelingt, zu flüchten und sich per Motorrad Richtung Raccoon City aufzumachen. Dort, im unterirdischen Umbrella-Labor „Hive“, soll ein Heilmittel für das T-Virus lagern. Wird es rechtzeitig freigesetzt, könnte das Ende der Menschheit noch verhindert werden …





Kritik/Meinung zum Film

„Das ist meine Geschichte, das Ende meiner Geschichte“, sagt Alice im Prolog, in dem das bisherige Geschehen der „Resident Evil“-Filme zusammengefasst wird – gut für Neulinge und Quereinsteiger. Ansonsten hält sich Regisseur und Jovovich-Ehemann Paul W. S. Anderson nicht lange auf, bis er am Weg zum „erhellenden“ Finale ein Actiongewitter auf die Zuschauer loslässt. Das ist allerdings so hektisch geschnitten, dass man kaum Details erkennt. Die Schauwerte (Zombie-Horden, in Schutt und Asche gelegte Großstädte) sind freilich das einzige kleine Plus des letzten „Resident Evil“-Ablegers. Unerträglich platte Dialoge bzw. Phrasen der Protagonisten und Logiklöcher tun dagegen fast schon weh.

Auch wenn das finale Kapitel der „Resident Evil“-Realfilmreihe bei Fans und Kritikern durchfiel, konnte der sechste Teil immerhin das beste Einspielergebnis der gesamten Saga verbuchen: An den Kinokassen lukrierte „Resident Evil: The Final Chapter“ immerhin 312,2 Millionen USD!

Zwar wurde die „Resident Evil“-Saga damit 2016 offiziell beendet, trotzdem wagte man 2021 den Versuch, die Reihe zu rebooten: „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ outete sich jedoch als ziemlicher Flop. Seither wurde es still um Realfilme aus dem „Resident Evil“-Kosmos.





