Trailer von „Resident Evil: Retribution“

Trailer von „Resident Evil: Retribution“ (2012) © Video: Sony Pictures Releasing / Screen Gems / Constantin Film Verleih / 20th Century Fox / Constantin Film / Davis Films / Impact Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Resident Evil: Retribution

Resident Evil: Retribution Entstehungsjahr: 2012

2012 Produktionsland: DEU, CAN, USA, GBR, FRA

DEU, CAN, USA, GBR, FRA Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson Genre: Science-Fiction, Horror, Action

Science-Fiction, Horror, Action Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 240,2 Millionen USD

240,2 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,3/10 *

5,3/10 * Kapitel in der „Resident Evil“-Filmreihe: Teil 5 von 6





„Resident Evil: Retribution“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Retribution“ (2012) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Milla Jovovich als Alicia „Alice“ Marcus

als Alicia „Alice“ Marcus Sienna Guillory als Jill Valentine

als Jill Valentine Michelle Rodríguez als Rain Ocampo

als Rain Ocampo Aryana Engineer als Becky

als Becky Li Bingbing als Ada Wong

als Ada Wong Boris Kodjoe als Luther West

als Luther West Johann Urb als Leon S. Kennedy

als Leon S. Kennedy Kevin Durand als Barry Burton

als Barry Burton Oded Fehr als Carlos Olivera

als Carlos Olivera Colin Salmon als James „One“ Shade

als James „One“ Shade Shawn Roberts als Albert Wesker

als Albert Wesker Megan Charpentier als Red Queen (Rote Königin)





Inhaltsangabe von „Resident Evil: Retribution“ – worum es in dem Film geht?

Zehn Jahre nach Teil eins („Resident Evil“) bekommt es Kampfamazone Alice (Milla Jovovich) in „Resident Evil: Retribution“ bereits zum fünften Mal mit Untoten zu tun. Der zwielichtige Albert Wesker (Shawn Roberts) hackt sich ins System der Umbrella Corporation, die für den tödlichen T-Virus und die damit verbundene Zombie-Seuche verantwortlich ist, und öffnet Alices Zelle. Um aus der Anlage unter der Erde auszubrechen, muss sich die Kampfmaschine durch Simulationen von Tokio und Moskau kämpfen …





Kritik/Meinung zum Film

Dünne Story, aber fetzige Fights. Am besten ist die Intro-Sequenz, die nahtlos an den Vorgänger „Resident Evil: Afterlife“ (2010) anknüpft und rückwärts sowie in Zeitlupe läuft. Ein echter Hingucker und auch heute noch ziemlich cool anzusehen!

Nach dem finanziellen Erfolg des vierten Teils („Resident Evil: Afterlife“ lukrierte 300,2 Mio. USD an den Kinokassen!), büßte Teil fünf wieder ein bisschen ein – weltweites Einspiel: 240,2 Millionen USD. Trotzdem kein schlechter Wert; immerhin der drittbeste der gesamten „Resident Evil“-Realfilmreihe.

Mit „Resident Evil: The Final Chapter“ wurde die sechsteilige „Resident Evil“-Saga 2016 würdig zu Ende gebracht.





