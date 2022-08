Die wichtigsten Infos zum Film „Resident Evil: Extinction“ (2007) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Resident Evil: Extinction"

Steckbrief

Originaltitel: Resident Evil: Extinction

Resident Evil: Extinction Entstehungsjahr: 2007

2007 Produktionsland: USA, GBR, AUS, MEX, DEU, CAN, FRA

USA, GBR, AUS, MEX, DEU, CAN, FRA Regie: Russell Mulcahy

Russell Mulcahy Genre: Science-Fiction, Horror, Action

Science-Fiction, Horror, Action Altersfreigabe: ab 18 Jahren (FSK)

ab 18 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 147,7 Millionen USD

147,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,2/10 *

6,2/10 * Kapitel in der „Resident Evil“-Filmreihe: Teil 3 von 6





„Resident Evil: Extinction“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil: Extinction“ (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Milla Jovovich als Alicia „Alice“ Marcus

als Alicia „Alice“ Marcus Ali Larter als Claire Redfield

als Claire Redfield Oded Fehr als Carlos Olivera

als Carlos Olivera Iain Glen als Dr. Alexander Isaacs

als Dr. Alexander Isaacs Mike Epps als Lloyd Jefferson „L.J.“ Wade

als Lloyd Jefferson „L.J.“ Wade Spencer Locke als K-Mart

als K-Mart Linden Ashby als Chase

als Chase Ashanti Douglas als Schwester Betty

als Schwester Betty Christopher Egan als Mikey

als Mikey Matthew Marsden als Alex Slater

als Alex Slater Joe Hursley als Otto

als Otto Bruce Maus als Kurt

als Kurt Francesco Palando als George

als George Jason O’Mara als Albert Wesker

als Albert Wesker Madeline Carroll als White Queen (Weiße Königin)





Inhaltsangabe von „Resident Evil: Extinction“ – worum es in dem Film geht?

Die Handlung des dritten „Resident Evil“-Ablegers knüpft drei Jahre nach den Ereignissen in Teil zwei („Resident Evil: Apocalypse“) an: Nach dem Ausbruch des T-Virus in Raccoon City wurde zwischenzeitlich nahezu die gesamte Weltbevölkerung in Zombies verwandelt. In den USA gibt es ausschließlich in Arcadia, einem Ort in Alaska, Schutz vor den mörderischen Infizierten. Mit einer kleinen Truppe Überlebender versucht Kampfamazone Alice (Milla Jovovich), möglichst heil dorthin zu gelangen – Unterstützung bekommt sie u. a. von der kampferprobten Claire Redfield (Ali Larter) …





Kritik/Meinung zum Film

Basierend auf der gleichnamigen Videospielreihe, bietet auch der dritte Teil der „Resident Evil“-Realfilmreihe wieder effektive Zombie-Action mit Horror-Elementen, und begibt sich visuell in den Endzeitlook – der an seinen besten Momenten an „Mad Max“ erinnert.

Weltweit konnte „Resident Evil: Extinction“ 147,7 Millionen USD einspielen – und damit die beiden Vorgänger „Resident Evil“ (2002; Einspiel: 103 Mio. USD) und „Resident Evil: Apocalypse“ (2004; Einspiel: 129,3 Mio. USD) übertrumpfen.

Mit „Resident Evil: Afterlife“ kam 2010 der vierte „Resident Evil“-Ableger in die Kinos.





„Resident Evil: Extinction“ – jetzt für daheim kaufen!

„Resident Evil: Extinction“ (2007) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Resident Evil: Extinction“ (2007) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

„Resident Evil“ 1–6 gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Resident Evil“ 1–6 gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!