Trailer von „Resident Evil“

Trailer von „Resident Evil“ (2002) © Video: Constantin Film Verleih / Pathé Distribution / Constantin Film / New Legacy Film / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Resident Evil

Resident Evil Alternativtitel: Resident Evil: Genesis

Resident Evil: Genesis Entstehungsjahr: 2002

2002 Produktionsland: DEU, GBR

DEU, GBR Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson Genre: Science-Fiction, Horror, Action

Science-Fiction, Horror, Action Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 103 Millionen USD

103 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,6/10 *

6,6/10 * Kapitel in der „Resident Evil“-Filmreihe: Teil 1 von 6





„Resident Evil“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Resident Evil“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Milla Jovovich als Alicia „Alice“ Marcus

als Alicia „Alice“ Marcus Michelle Rodríguez als Rain Ocampo

als Rain Ocampo Eric Mabius als Matthew „Matt“ Addison

als Matthew „Matt“ Addison James Purefoy als Spence Parks

als Spence Parks Martin Crewes als Chad Kaplan

als Chad Kaplan Colin Salmon als James „One“ Shade

als James „One“ Shade Heike Makatsch als Dr. Lisa Addison

als Dr. Lisa Addison Pasquale Aleardi als J.D. Salinas

als J.D. Salinas Indra Ové als Ms. Black

als Ms. Black Liz May Brice als Olga Danilowa

als Olga Danilowa Michaela Dicker als Red Queen (Rote Königin)

als Red Queen (Rote Königin) Jason Isaacs als Erzähler / William Birkin





Inhaltsangabe von „Resident Evil“ – worum es in dem Film geht?

Im „Hive“, einem unterirdischen Labor, lässt der Konzern Umbrella Corporation mit Bio-Waffen experimentieren. Klar, dass es zum Unfall kommen muss – ein tödliches Virus wird freigesetzt! Woraufhin der Zentralcomputer Red Queen den Komplex kurzerhand abriegelt. Wenig später sind hunderte Mitarbeiter tot – eliminiert durch Gas! Eine Spezialeinheit, rund um die toughe Rain Ocampo (Michelle Rodríguez), soll nun in den „Hive“ eindringen und die außer Kontrolle geratene AI bändigen. Gut, dass sie am Weg dort hin die unter Amnesie leidende Alice (Milla Jovovich) aufgreifen, denn bald schon kreuzen sich die Wege der Soldat:innen mit bissigen Untoten und grässlichen Zombie-Mutanten …





Kritik/Meinung zum Film

Zugegeben, es braucht schon eine gewisse Zeit, bis „Resident Evil“ (2002) in Fahrt kommt – dann jedoch fetzt die Action richtig gut! Für damalige Verhältnisse waren die Special Effects cool anzusehen, gegenwärtig allerdings fernab von gut gealtert. Dem Sci-Fi-Horrorspektakel, das auf einer gleichnamigen Videospielreihe der japanischen Softwarefirma Capcom basiert, folgten fünf Fortsetzungen!

Als Videospiel zählt „Resident Evil“ zu den erfolgreichsten Gaming-Reihen aller Zeiten. Seit 1996 erschienen bereits mehr als 20 virtuelle Spiele, Spin-offs und Ableger, darüber hinaus gibt es auch Romane, Comics und allerlei Merchandise. Klar, dass es auch Filme rund um den Survival-Horror-Hit geben musste – und zwar in Form von Realfilmen, Animationsfilmen und Anime.

Die „Resident Evil“-Realfilmreihe mit Milla Jovovich zählt zu den bekanntesten Werken der gesamten Franchise und gilt mit sechs Filmen als abgeschlossene Saga: „Resident Evil“ (2002), „Resident Evil: Apocalypse“ (2004), „Resident Evil: Extinction“ (2007), „Resident Evil: Afterlife“ (2010), „Resident Evil: Retribution“ (2012) und „Resident Evil: The Final Chapter“ (2016).

Mit einem Gesamteinspielergebnis von über 1,2 Milliarden USD, zählen die „Resident Evil“-Filme zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten, und das obwohl die einzelnen Ableger selbst eher mäßig berauschende Kritiken von Fans und Presse einstecken mussten.

Mit „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ wurde 2021 der Versuch gewagt, die zum Kult avancierte „Resident Eviel“-Realfilmreihe zu rebooten – was jedoch in einem desaströsen Flop (Einspiel: 41,8 Millionen USD) endete.





