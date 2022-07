Die wichtigsten Infos zum Film „Predator – Upgrade“ (2018) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Predator – Upgrade“

Trailer von „Predator – Upgrade“ (2018) © Video: 20th Century Fox / TSG Entertainment / Davis Entertainment / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Predator

The Predator Entstehungsjahr: 2018

2018 Produktionsland: USA

USA Regie: Shane Black

Shane Black Genre: Science-Fiction, Horror, Action

Science-Fiction, Horror, Action Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 160,5 Millionen USD

160,5 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,3/10 *

5,3/10 * Kapitel in der „Predator“-Filmreihe: Teil 4 von 4





„Predator – Upgrade“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Predator – Upgrade“ (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Boyd Holbrook als Quinn McKenna

als Quinn McKenna Trevante Rhodes als Nebraska Williams

als Nebraska Williams Keegan-Michael Key als Coyle

als Coyle Olivia Munn als Casey Brackett

als Casey Brackett Jacob Tremblay als Rory McKenna

als Rory McKenna Sterling K. Brown als Will Traeger

als Will Traeger Thomas Jane als Baxley

als Baxley Alfie Allen als Lynch

als Lynch Augusto Aguilera als Nettles

als Nettles Jake Busey als Sean Keyes

als Sean Keyes Yvonne Strahovski als Emily Quinn

als Emily Quinn Peter Shinkoda als Dr. Yamada

als Dr. Yamada Mike Dopud als Dupree

als Dupree Lochlyn Munro als Lieutenant General Marks

als Lieutenant General Marks Niall Matter als Sapir





Inhaltsangabe von „Predator – Upgrade“ – worum es in dem Film geht?

Quinn McKenna (Boyd Holbrook), Ex-Ranger einer Spezialeinheit, verdingt sich nun als Söldner. Als während einer Mission in Mexiko in seiner Nähe ein Raumschiff abstürzt, sieht er sich plötzlich mit einem Predator konfrontiert. Der außerirdische Jäger kann sich unsichtbar machen, skalpellscharfe Geschosse abfeuern, ist superschnell, hat Dreadlocks und killt seine beiden Kameraden innert Sekunden. McKenna selbst kann zwar fliehen, findet sich aber bald im Gewahrsam einer geheimen Regierungsorganisation wieder, die ihn in eine Irrenanstalt sperren will, um den Vorfall zu vertuschen. Dabei ahnt niemand, dass er Teile der Ausrüstung des Predators bereits an seine Heimadresse geschickt hat. Ebendiese Teile packt sein Sohn Rory (Jacob Tremblay) aus und beginnt, damit zu spielen. Derweil lädt Agent Traeger (Sterling K. Brown) die Forscherin Casey Brackett (Olivia Munn) ins Geheimlabor, um den gefangenen Predator zu untersuchen – doch das Alien flieht! Als McKenna Wind davon bekommt, stoppt er mit einer Gruppe psychisch labiler Veteranen die Überstellung in die Psychoklinik und bläst zum Angriff auf den Predator …





Kritik/Meinung zum Film

Wie auch schon der 2010 erschienene „Predators“, kommt auch „Predator – Upgrade“ (2018) nicht an das legendäre Erstlingswerk „Predator“ (1987) mit Arnold Schwarzenegger heran. Horror-Flair und Spannung kommen im wirren Plot zwar nicht mehr auf, dafür besticht Shane Blacks Reboot der „Predator“-Saga mit kompromisslos blutiger Action und einigen coolen Sprüchen.

Mit „Prey“ folgt im August 2022 ein weiterer Ableger der „Predator“-Reihe, der diesmal eine Vorgeschichte zum Originalfilm bilden soll – der Film wird direkt bei den Streamingdiensten Disney+ und Hulu veröffentlicht.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!