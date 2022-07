Die wichtigsten Infos zum Film „Predator 2“ (1990) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Predator 2“

Trailer von „Predator 2“ (1990) © Video: 20th Century Fox / Silver Pictures / Gordon Company / Davis Entertainment / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Predator 2

Predator 2 Entstehungsjahr: 1990

1990 Produktionsland: USA

USA Regie: Stephen Hopkins

Stephen Hopkins Genre: Science-Fiction, Horror, Action

Science-Fiction, Horror, Action Altersfreigabe: ab 18 Jahren (FSK)

ab 18 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 57,1 Millionen USD

57,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,2/10 *

6,2/10 * Kapitel in der „Predator“-Filmreihe: Teil 2 von 4





„Predator 2“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Predator 2“ (1990) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Danny Glover als Lieutenant Mike Harrigan

als Lieutenant Mike Harrigan Rubén Blades als Detective Danny Archuleta

als Detective Danny Archuleta Gary Busey als Special Agent Peter Keyes

als Special Agent Peter Keyes María Conchita Alonso als Detective Leona Cantrell

als Detective Leona Cantrell Bill Paxton als Detective Jerry Lambert

als Detective Jerry Lambert Adam Baldwin als Agent Adam Garber

als Agent Adam Garber Robert Davi als Deputy Chief Phil Heinemann

als Deputy Chief Phil Heinemann Kent McCord als Captain Brent Pilgrim

als Captain Brent Pilgrim Kevin Peter Hall als Predator

als Predator Morton Downey Jr. als Tony Pope

als Tony Pope Calvin Lockhart als King Willie





Inhaltsangabe von „Predator 2“ – worum es in dem Film geht?

In Los Angeles herrscht Krieg, zwei brutale Gangs massakrieren sich am helllichten Tag und auf offener Straße ohne Rücksicht auf Verluste. Die Cops stehen machtlos dazwischen, besonders der hitzköpfige Detective Mike Harrigan (Danny Glover) reibt sich auf. Dann aber werden einige Bandenmitglieder aufs Übelste zugerichtet, doch diese Morde gehen nicht auf das Konto der rivalisierenden Gang. Im Gegensatz zu Harrigan wissen wir Zuschauer:innen, wer für das Blutbad zuständig war: Der Predator aus dem All, der Jahre zuvor im südamerikanischen Dschungel Arnold Schwarzenegger das Fürchten lehrte (siehe „Predator“) …





Kritik/Meinung zum Film

Drei Jahre nach John McTiernans originalem „Predator“ (1987) legt sich Danny Glover („Lethal Weapon“) mit dem Killer aus dem All an. Das Geschehen wurde aus dem Dschungel in die Großstadt verlegt und tatsächlich auch sehr gut genützt.

Österreichs Hollywood-Exportschlager Arnold Schwarzenegger hätte auch im zweiten „Predator“-Film einen Auftritt haben sollen, drehte zu dieser Zeit allerdings mit der heutigen Regie-Legende James Cameron „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ und musste für „Predator 2“ (1990) absagen.

Den überragenden Erfolg des Vorgängers (weltweites Einspiel 98,3 Millionen USD bei einem Budget von rund 15 Millionen USD) konnte der Nachschlag zwar nicht toppen, dennoch sind die Box-Office-Zahlen nicht so schlecht: 57,1 Millionen USD Einspiel bei einem Budget von rund 20 Millionen USD.

Erst im Jahr 2004 gab es wieder ein Lebenszeichen der „Predator“-Saga: Mit „Alien vs. Predator“ (2004) gab es ein Crossover-Movie mit der „Alien“-Franchise – 2007 folgte „Aliens vs. Predator 2“.





