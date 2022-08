Die wichtigsten Infos zum Film „Onward: Keine halben Sachen“ (2020) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Onward: Keine halben Sachen“

Trailer von „Onward: Keine halben Sachen“ (2020) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Onward

Onward Entstehungsjahr: 2020

2020 Produktionsland: USA

USA Regie: Dan Scanlon

Dan Scanlon Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 141,9 Millionen USD

141,9 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Onward: Keine halben Sachen“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Onward: Keine halben Sachen“ (2020) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Tom Holland als Ian Lightfoot / Deutsche Stimme: Christian Zeiger

als Ian Lightfoot / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Chris Pratt als Barley Lightfoot / Deutsche Stimme: Leonhard Mahlich

als Barley Lightfoot / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Julia Louis-Dreyfus als Laurel Lightfoot / Deutsche Stimme: Annette Frier

als Laurel Lightfoot / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kyle Bornheimer als Wilden Lightfoot / Deutsche Stimme: Sascha Rotermund

als Wilden Lightfoot / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Octavia Spencer als Die Manticore / Deutsche Stimme: Martina Treger

als Die Manticore / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Mel Rodriguez als Colt Bronco / Deutsche Stimme: Lutz Schnell

als Colt Bronco / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Lena Waithe als Officer Specter / Deutsche Stimme: Kathrin Gaube

als Officer Specter / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Ali Wong als Officer Gore / Deutsche Stimme: Magdalena Höfner

als Officer Gore / Deutsche Stimme: Stimme im Original: George Psarras als Officer Avel / Deutsche Stimme: Armin Schlagwein

als Officer Avel / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Grey Griffin als Dewdrop / Deutsche Stimme: Cathlen Gawlich

als Dewdrop / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Fennwick / Deutsche Stimme: Stefan Bergel

als Fennwick / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wilmer Valderrama als Gaxton / Deutsche Stimme: Frank Schaff

als Gaxton / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tracey Ullman als Grecklin / Deutsche Stimme: Beate Gerlach





Inhaltsangabe von „Onward: Keine halben Sachen“ – worum es in dem Film geht?

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden Brüder Ian und Barley, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einer auf Moderne getrimmten Fantasywelt leben. Sie sind Elfen, haben aber ihre magischen Fähigkeiten im Laufe der Jahrhunderte verloren – wie all die Feen, Trolle, Zauberer und sonstigen Fabelwesen, die New Mushroomtown bevölkern. Sie alle sind irgendwann bequem geworden und haben ihre Gesellschaft technisiert. Die Magie ging verloren, dafür gibt es nun aber Großstädte, Autobahnen und mobiles Internet. Die guten alten Zeiten existieren nicht mehr. An seinem 16. Geburtstag bekommt Ian ein Geschenk, das ihm sein noch vor seiner Geburt verstorbener Vater hinterlassen hat: Mit einem Zauberstab, dem dazugehörigen Zauberstein und einer mitgelieferten magischen Formel könnte er seinen Vater für einen Tag aus dem Jenseits zurückholen. Leider verläuft die Rückholaktion nicht wie erwartet. Nachdem Barley nach unzähligen Versuchen frustriert die Segel streicht, versucht auch Ian sein Glück – und siehe da: Kaum hat er die Worte der magischen Formel ausgesprochen, erwachen Zauberstab und Zauberstein zum Leben. Papa erscheint zwar, aber nur von der Hüfte abwärts. Doch bevor er sich zur Gänze materialisieren kann, platzt der Zauberstein. Um ihn ganz sehen zu können, müssen die beiden ungleichen Brüder in einer haarsträubend-überstürzten Mission einen weiteren Zauberstein finden. Da Papa nur für 24 Stunden wieder ins Leben zurückkehren kann, drängt die Zeit gewaltig …





Kritik/Meinung zum Film

Mehr noch als ein flott unterhaltendes Fantasymärchen entpuppt sich „Onward: Keine halben Sachen“ als zutiefst berührende Geschichte über die typischen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens sowie über Verlust. Im Zuge einer klassisch erzählten Heldenreise versuchen Ian und Barley nicht nur ihren halben Papa zu komplettieren, sondern auch sich selbst als Brüder. Dass das natürlich nicht auf Anhieb klappt, liegt in erster Linie daran, dass die zwei so grundverschieden sind.

Während sich Barley als Heavy-Metal-und Rollenspiel-Fan entpuppt, der als Tunichtgut verschrien ist, sich aber für den Erhalt antiker Bauten engagiert und in der entzauberten Märchenwelt auf die Rückbesinnung ihrer magischen Vergangenheit pocht, wird Ian zunächst als schüchterner kleiner Bruder vorgestellt, der in der Schule Anschluss sucht. Dass in diesem Film das Motto „Der Weg ist das Ziel“ lautet, versteht sich von selbst und steht schon zu Beginn des brüderlichen Roadtrips fest.

Am Box Office lukrierte „Onward: Keine halben Sachen“ für Pixar-Verhältnisse überschaubare 141,9 Millionen USD. Im Vergleich dazu: Der Vorgängerfilm „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ schlug weltweit mit astronomischen 1,073 Milliarden USD zu Buche!

Oscarnominierungen gab’s zwar keine (selten, aber immer wieder doch auch der Fall bei Pixars Animations-Hits), dafür aber u. a. Preise und Nominierungen bei den Golden Globe Awards, den Grammy Awards, den People's Choice Awards, den Annie Awards sowie den Saturn Awards.

Im Dezember des selben Jahres erschien mit „Soul“ der 23. Pixar-Film – und tatsächlich der erste, der im Zuge der Coronapandemie (COVID-19) seine Startschwierigkeiten in den Kinos hatte und dessen Premiere auf den Streamingdienst Disney+ ausgelagert wurde.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!