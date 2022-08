Die wichtigsten Infos zum Film „Oben“ (2009) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Oben“

Trailer von „Oben“ (2009) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Up

Up Entstehungsjahr: 2009

2009 Produktionsland: USA

USA Regie: Pete Docter

Pete Docter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 735,1 Millionen USD

735,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,3/10 *

8,3/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Oben“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Oben“ (2009) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Ed Asner als Carl Fredricksen / Deutsche Stimme: Fred Maire (DE); Otto Schenk (AT)

als Carl Fredricksen / Deutsche Stimme: (DE); (AT) Stimme im Original: Jordan Nagai als Russell / Deutsche Stimme: Maximilian Belle

als Russell / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Christopher Plummer als Charles Muntz / Deutsche Stimme: Karlheinz Böhm

als Charles Muntz / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bob Peterson als Dug / Deutsche Stimme: Dirk Bach

als Dug / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bob Peterson als Alpha / Deutsche Stimme: Claus-Peter Damitz

als Alpha / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Delroy Lindo als Beta / Deutsche Stimme: Stefan Günther

als Beta / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jerome Ranft als Gamma / Deutsche Stimme: Pierre Peters-Arnolds

als Gamma / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Polier Tom / Deutsche Stimme: Reinhard Brock

als Polier Tom / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Pete Docter als Oberpfadfinder Strauch / Deutsche Stimme: Manfred Trilling

als Oberpfadfinder Strauch / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Danny Mann als Bauarbeiter Steve / Deutsche Stimme: Gerd Meyer

als Bauarbeiter Steve / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Mickie McGowan als Polizistin Edith / Deutsche Stimme: Ecaterina Dimitriu

als Polizistin Edith / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Donald Fullilove als Pfleger George / Deutsche Stimme: Ole Pfennig

als Pfleger George / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jess Harnell als Pfleger AJ / Deutsche Stimme: Crock Krumbiegel

als Pfleger AJ / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jeremy Leary als Junger Carl / Deutsche Stimme: Lenny Peteanu

als Junger Carl / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Elizabeth Docter als Junge Ellie / Deutsche Stimme: Isabelle Rauscher





Inhaltsangabe von „Oben“ – worum es in dem Film geht?

Der Film beginnt mit einem herzigen Prolog über die lebenslange Liebe von Carl und Ellie. Nach einem Zeitsprung sehen wir Carl (gesprochen von Otto Schenk) als 78-jährigen Pensionisten, verwitwet, einsam und verbittert. Als sein Haus einem Bauprojekt weichen und er ins Altersheim abgeschoben werden soll, beschließt er, den Lebenstraum, den er und Ellie hatten, in die Tat umzusetzen: Er will auf den Spuren seines Abenteurer-Idols Charles Muntz (Karlheinz Böhm) zu den Paradies-Wasserfällen in Südamerika fliegen! Also behängt er sein Haus mit tausenden Luftballons und hebt ab. Kaum in der Luft, taucht schon das erste Problem auf: Der pummelige achtjährige Pfadfinder Russell befindet sich als unfreiwilliger blinder Passagier an Bord des fliegenden Hauses. Eine Landung war nicht eingeplant und ist unmöglich. Also muss Russell mit auf Carls Trip. Unterwegs nimmt das skurrile Duo noch einen bunten Paradiesvogel und Golden Retriever Dug in die Reisegemeinschaft auf und muss lernen, die Eigenarten und Bedürfnisse der jeweils anderen Mitreisenden zu respektieren …





Kritik/Meinung zum Film

Ein magisches Animationsmärchen, das gleichermaßen zum Lachen wie auch zum Weinen anregt (der dialoglose Prolog braucht im wahrsten Sinn keine Worte!). Pixar auf Höhenflug sozusagen, dem „Nemo“-Regisseur Pete Docter ist’s zu verdanken.

„Oben“ (2009) markiert den zehnten Eintrag in der Filmografie der Pixar Animation Studios und war zugleich der erste Pixar-Film, der in 3D produziert wurde – jedoch ordnet sich dieser technologische Fortschritt, der sich tatsächlich sehen lassen konnte und famos umgesetzt wurde, klar der berührenden Geschichte unter.

Auch am Box Office hob „Oben“ ab: Weltweit konnte das Animationsabenteuer 735,1 Millionen USD in den Kinos einspielen!

Bei der Oscarverleihung 2010 gab es zwei Academy Awards für „Oben“, nämlich in den Kategorien „Bester Animationsfilm“ und „Beste Filmmusik“. Insgesamt war der Film für fünf Oscars nominiert: „Bester Film“, „Bester Animationsfilm“, „Bestes Originaldrehbuch“, „Beste Filmmusik“ und „Bester Tonschnitt“.

Mit „Toy Story 3“ folgte 2010 der elfte Pixar-Film und die langersehnte Fortsetzung von „Toy Story“ (1995) bzw. „Toy Story 2“ (1999)





„Oben“ – jetzt für daheim kaufen!

Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

