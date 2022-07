Die wichtigsten Infos zum Film „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Mission: Impossible – Rogue Nation“

Trailer von „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) © Video: Paramount Pictures / Skydance Productions / TC Productions / Bad Robot Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Mission: Impossible – Rogue Nation

Mission: Impossible – Rogue Nation Entstehungsjahr: 2015

2015 Produktionsland: USA

USA Regie: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Genre: Agentenfilm, Action, Thriller

Agentenfilm, Action, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 682,7 Millionen USD

682,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „Mission: Impossible“-Filmreihe: Teil 5 von 6





„Mission: Impossible – Rogue Nation“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible – Rogue Nation“ (2015) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Mission: Impossible – Rogue Nation“ – worum es in dem Film geht?

In der spektakulären Eingangssequenz kann Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) gerade noch verhindern, dass eine Ladung Biowaffen per Flugzeug aus einem Oststaat in ein dubioses Zielland transportiert wird. Dann verschlägt es den Agenten nach London – und mitten in eine Falle: Ein Unbekannter (Sean Harris) nimmt ihn gefangen. Zwar kann er mithilfe der mysteriösen Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) fliehen, doch die Freude währt nur kurz – denn daheim in den USA hat CIA-Direktor Hunley (Alec Baldwin) die Impossible Mission Force (IMF) in der Zwischenzeit aufgelöst. Während Hunts Mitstreiter Will Brandt (Jeremy Renner) und Benji Dunn (Simon Pegg) ab sofort der CIA unterstellt sind, wird Ethan als vermeintlicher Terrorist für vogelfrei erklärt. Auf der Flucht kommt er dem Terrornetzwerk „Syndikat“ auf die Spur …





Kritik/Meinung zum Film

Wie auch seine Vorgänger – „Mission: Impossible“ (1996), „Mission: Impossible II“ (2000), „Mission: Impossible III“ (2006) und „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) – besticht der teils in Wien (Staatsoper!) gedrehte Blockbuster mit hohem Spannungsniveau und fetziger Action.

Ein Highlight ist definitiv der waghalsige Flugzeug-Stunt, bei dem sich Hauptdarsteller Tom Cruise in einer Höhe von über 1500 Metern – ohne Verwendung eines Stuntdoubles! – an die Außenseite eines fliegenden Airbus A400M hängte.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 682,7 Millionen USD ist „Mission: Impossible – Rogue Nation“ der dritterfolgreichste Film der „Mission: Impossible“-Reihe.

Teil 6 („Mission: Impossible – Fallout“) folgte im Jahr 2018.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!