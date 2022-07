Die wichtigsten Infos zum Film „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“

Trailer von „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) © Video: Paramount Pictures / Skydance Productions / TC Productions / Bad Robot Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible – Ghost Protocol Entstehungsjahr: 2011

2011 Produktionsland: USA

USA Regie: Brad Bird

Brad Bird Genre: Agentenfilm, Action, Thriller

Agentenfilm, Action, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 694,7 Millionen USD

694,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „Mission: Impossible“-Filmreihe: Teil 4 von 6





„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ – worum es in dem Film geht?

Eine gewaltige Explosion erschüttert Moskau, der halbe Kreml fliegt in die Luft. Nun droht ein Atomkrieg. Weil alles darauf hindeutet, dass das Team von Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) hinter dem Terrorakt steckt, wird von den USA das sogenannte Phantom Protokoll initiiert und die gesamte Impossible Mission Force (IMF) zugedreht. Hunt und seine Mitstreiter, Amazone Jane Carter (Paula Patton), Technik-Tüftler Benji Dunn (Simon Pegg) und Analytiker William Brandt (Jeremy Renner), sind somit auf sich allein gestellt und müssen u. a. in Dubai und Mumbai improvisieren, um herauszufinden, wer hinter dieser Verschwörung steckt. In dem Nuklearwissenschaftler Kurt Cobalt Hendricks (Mikael Nyqvist) treffen sie dabei auf einen skrupellosen Gegner …





Kritik/Meinung zum Film

Die drei Vorgänger – „Mission: Impossible“ (1996), „Mission: Impossible II“ (2000) und „Mission: Impossible III“ (2006) – schwankten in der Qualität, ab „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ bietet die „Mission: Impossible“-Reihe aber durchgehend spektakuläre und witzige Unterhaltung. Highlight ist der Klettereinsatz von Tom Cruise (natürlich wieder ohne Stuntdouble) am Burj Khalifa in Dubai, dem nach wie vor höchsten Gebäude der Welt.

Der fünfte Teil „Mission: Impossible – Rogue Nation“ folgte im Jahr 2015.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 694,7 Millionen USD katapultierte sich „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ auf den zweiten Platz der Reihe – nur „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) war mit 791,7 Millionen USD Box-Office-Einspiel erfolgreicher!





„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ – jetzt für daheim kaufen!

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ (2011) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Weitere Artikel zum Thema „Mission: Impossible“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!