Trailer von „Mission: Impossible III“

Trailer von „Mission: Impossible III“ (2006) © Video: Paramount Pictures / Cruise/Wagner Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Mission: Impossible III / M:i:III

Mission: Impossible III / M:i:III Entstehungsjahr: 2006

2006 Produktionsland: USA, DEU, CHN

USA, DEU, CHN Regie: J. J. Abrams

J. J. Abrams Genre: Agentenfilm, Action, Thriller

Agentenfilm, Action, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 398,5 Millionen USD

398,5 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,9/10 *

6,9/10 * Kapitel in der „Mission: Impossible“-Filmreihe: Teil 3 von 6





„Mission: Impossible III“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible III“ (2006) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Mission: Impossible III“ – worum es in dem Film geht?

Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) hat den aktiven Dienst der Impossible Mission Force (IMF) verlassen, ist nun Ausbildner für junge Agenten und hat sich mit der süßen Krankenschwester Julia (Michelle Monaghan) verlobt. Die ahnt natürlich nichts von Ethans wahrer Identität. Ob das gutgeht? Natürlich wird es zum Problem, als Hunt dem skrupellosen Waffenhändler Owen Davian (Philip Seymour Hoffman) in die Quere kommt – in dessen Gewalt sich auch Hunts ehemaliger Schützling Lindsey (Keri Russell) befindet. Die von Hunt geleitete Befreiungsaktion endet im Desaster – und Lindsey stirbt. Ehrensache, dass sich der Agent an Davians Fersen heftet. Tatsächlich kann er den Schurken – sowie eine Geheimwaffe, die sich in dessen Besitz befindet – im Vatikan festsetzen. Zurück in den USA wird Davian jedoch befreit – und plötzlich befindet sich ausgerechnet Julia in der Gewalt des Bösen …





Kritik/Meinung zum Film

Packend, schnell und mit verblüffenden Stunts: ein Adrenalintreiber, wie man ihn sich wünscht!

Mit einem globalen Einspielergebnis von 398,5 Millionen USD ist „Mission: Impossible III“ allerdings der finanziell schwächste Teil der gesamten „Mission: Impossible“-Reihe. Was einer Fortsetzung dennoch nicht den Weg verbaute: „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ folgte im Jahr 2011.





„Mission: Impossible III“ – jetzt für daheim kaufen!

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!