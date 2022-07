Die wichtigsten Infos zum Film „Mission: Impossible II“ (2000) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Mission: Impossible II“

Trailer von „Mission: Impossible II“ (2000) © Video: Paramount Pictures / Cruise/Wagner Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Mission: Impossible 2 / M:i-2

Mission: Impossible 2 / M:i-2 Entstehungsjahr: 2000

2000 Produktionsland: USA

USA Regie: John Woo

John Woo Genre: Agentenfilm, Action, Thriller

Agentenfilm, Action, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 546,4 Millionen USD

546,4 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,1/10 *

6,1/10 * Kapitel in der „Mission: Impossible“-Filmreihe: Teil 2 von 6





„Mission: Impossible II“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible II“ (2000) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Mission: Impossible II“ – worum es in dem Film geht?

Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird mitten im wohlverdienten Urlaub zu einem dringenden Einsatz gerufen. Eben noch in den USA beim (ungesicherten!) Klettern, muss er sich nun in Australien um einen neuerdings kriminellen Ex-Kollegen kümmern: Sean Ambrose (Dougray Scott) hat offenbar die Seiten gewechselt und ein tödliches Virus namens Chimera in seinen Besitz gebracht. Und bevor der geldgierige und gewissenlose Psychopath das tödliche Diebesgut an den Meistbietenden verscherbelt, sollen Hunt und sein Team ihm das Handwerk legen. Dazu benötigt Hunt aber vor allem die Hilfe von Hacker-Kumpel Luther (Ving Rhames) und der attraktiven Meisterdiebin – und Ex-Geliebten von Ambrose – Nyah (Thandie Newton). Sie soll sich wieder an ihn heranmachen, um Infos über die Käufer herauszufinden. Doch das Unternehmen droht zu scheitern, als Ambrose dahinterkommt, dass seine Freundin ein doppeltes Spiel treibt …





Kritik/Meinung zum Film

Trotz einiger von Gewaltästhet John Woo („Face/Off – Im Körper des Feindes“) furios inszenierter Verfolgungs- und Ballerszenen ist „Mission: Impossible II“ eigentlich der magerste Teil der gesamten „Mission: Impossible“-Reihe – auch Logik sucht man hier vergeblich. Die Stunts, allesamt von Tom Cruise persönlich ausgeführt, sind aber auf jeden Fall sehenswert!

Mit einem globalen Einspielergebnis von 546,4 Millionen USD war der Agententhriller dennoch ein unglaublicher Kinohit – und der erfolgreichste Film des Jahres 2000; auf den Plätzen 2 und 3 folgten „Gladiator“ (460,5 Mio. USD) und „Cast Away – Verschollen“ (429,6 Mio. USD). Darüber hinaus ist „Mission: Impossible II“ der kommerziell erfolgreichste Film von Regisseur John Woo.

Der dritte Teil „Mission: Impossible III“ folgte sechs Jahre später.





