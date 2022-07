Die wichtigsten Infos zum Film „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Mission: Impossible – Fallout“

Trailer von „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) © Video: Paramount Pictures / Skydance Media / TC Productions / Bad Robot Productions / Alibaba Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Mission: Impossible – Fallout

Mission: Impossible – Fallout Entstehungsjahr: 2018

2018 Produktionsland: USA

USA Regie: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Genre: Agentenfilm, Action, Thriller

Agentenfilm, Action, Thriller Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 791,7 Millionen USD

791,7 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,7/10 *

7,7/10 * Kapitel in der „Mission: Impossible“-Filmreihe: Teil 6 von 6





„Mission: Impossible – Fallout“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Mission: Impossible – Fallout“ (2018) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Mission: Impossible – Fallout“ – worum es in dem Film geht?

Nach den Ereignissen im Vorgänger („Mission: Impossible – Rogue Nation“), als Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise), seine Kollegen Luther Stickell (Ving Rhames) und Benji Dunn (Simon Pegg) sowie die MI6-Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) das fiese Genie Solomon Lane (Sean Harris) einkassierten, wurde die Impossible Mission Force (IMF) vorübergehend ruhend gestellt. Die neue CIA-Chefin Sloane (Angela Bassett) hält nicht viel von der Einheit. Diese Haltung wird gefestigt, als eine Terrorgruppe namens „Die Apostel“ auftaucht und versucht, drei Plutoniumkerne zu erwerben, die man leicht in Nuklearbomben umbauen kann. Denn Hunts Versuch, in Berlin an das Plutonium zu kommen, scheitert kläglich. Um sicherzustellen, dass er kein zweites Mal versagt, wird CIA-Agent August Walker (Henry Cavill) in Hunts Team beordert. Eine Spur führt Hunt & Co zur „weißen Witwe“ (Vanessa Kirby) …





Kritik/Meinung zum Film

Es bereitet enorm viel Spaß, sich den sechsten „Mission: Impossible“-Film voller Finten und Wendungen anzusehen. Das liegt nicht nur an den sensationellen, von Tom Cruise teils unter Lebensgefahr und ohne Stuntdouble gedrehten Actionszenen, sondern auch an den Figuren, die in Extremsituationen Zweifel und Skrupel kennen – und dem wohldosierten Humor. Auch der frisch zur Reihe hinzugekommene Henry Cavill macht seine Sache großartig und beweist, dass er die Agentenrolle super beherrscht – was ihn zu einem potenziellen Anwärter auf das Erbe von James Bond macht.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 791,7 Millionen USD ist „Mission: Impossible – Fallout“ der bis dato finanziell erfolgreichste Teil der gesamten „Mission: Impossible“-Reihe.

Ein siebter („Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“) und ein achter Teil („Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei“) sind bereits in Bearbeitung und sollen 2023 bzw. 2024 in die Kinos kommen.





