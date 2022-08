Die wichtigsten Infos zum Film „Merida – Legende der Highlands“ (2012) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Merida – Legende der Highlands“

Trailer von „Merida – Legende der Highlands“ (2012) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Brave

Brave Entstehungsjahr: 2012

2012 Produktionsland: USA

USA Regie: Mark Andrews, Brenda Chapman

Mark Andrews, Brenda Chapman Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 539 Millionen USD

539 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,1/10 *

7,1/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Merida – Legende der Highlands“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Merida – Legende der Highlands“ (2012) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Kelly Macdonald als Merida / Deutsche Stimme: Nora Tschirner

als Merida / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Billy Connolly als Fergus / Deutsche Stimme: Bernd Rumpf

als Fergus / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Emma Thompson als Elinor / Deutsche Stimme: Monica Bielenstein

als Elinor / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Julie Walters als Die Hexe / Deutsche Stimme: Marianne Groß

als Die Hexe / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Robbie Coltrane als Lord Dingwall / Deutsche Stimme: Hartmut Neugebauer

als Lord Dingwall / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kevin McKidd als Lord MacGuffin / Deutsche Stimme: Tilo Schmitz

als Lord MacGuffin / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Craig Ferguson als Lord Macintosh / Deutsche Stimme: Arne Elsholtz

als Lord Macintosh / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Sally Kinghorn und Eilidh Fraser als Maudie / Deutsche Stimme: Sabine Walkenbach

und als Maudie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Steve Purcell als Der Rabe / Deutsche Stimme: Axel Malzacher

als Der Rabe / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Callum O’Neill als Wee Dingwall / Deutsche Stimme: Roland Wolf

als Wee Dingwall / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Gordon / Deutsche Stimme: Axel Lutter

als Gordon / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Patrick Doyle als Martin / Deutsche Stimme: Sven Gerhardt

als Martin / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Peigi Barker als Junge Merida / Deutsche Stimme: Lucy Fandrych

als Junge Merida / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Steven Cree als Junger Macintosh / Deutsche Stimme: Rainer Fritzsche

als Junger Macintosh / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kevin McKidd als Junger MacGuffin / Deutsche Stimme: Daniel Zillmann





Inhaltsangabe von „Merida – Legende der Highlands“ – worum es in dem Film geht?

Merida ist eine Prinzessin im schottischen Mittelalter und wird von ihrer Mutter, Königin Elinor, seit ihrer Kindheit darauf vorbereitet, selbst einmal eine die Traditionen wahrende Monarchin zu werden. Der Rotschopf schlägt aber weniger nach der Mutter als nach dem hitzköpfigen Vater, König Fergus: Statt sticken zu lernen und sich wie eine Prinzessin zu benehmen, reitet sie lieber wild auf ihrem Pferd durch die Highlands und übt sich im Bogenschießen. Um den Frieden im Königreich zu wahren, das aus den vier Clans DunBroch, Macintosh, MacGuffin und Dingwall besteht, soll Merida einen der grobschlächtigen Söhne der Clanchefs heiraten – was bei einem traditionellen Bogenschieß-Wettkampf ausgemacht wird. Für die ebenso abenteuerlustige wie sture Prinzessin kommt das natürlich nicht in Frage, also gibt sie sich kurzerhand selbst als Teilnehmer des Duells aus und blamiert als beste Schützin ihre potenziellen Ehemänner. Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter folgt Merida einem Irrlicht in den Wald zu einer Hexe. Von dieser wünscht sie sich einen Zauber, der ihre Mutter ändern soll. Ein großer Fehler …





Kritik/Meinung zum Film

Im 13. Pixar-Film, der wie gewohnt perfekt animiert ist, steht erstmals eine weibliche Heldin im Mittelpunkt der Geschichte, die u. a. Themen wie das Erwachsenwerden thematisiert, aber auch Mutter-Tochter-Konflikte anspricht sowie stellenweise düstere Szenen aufwartet. Alles in allem ein großer Spaß für Jung und Alt, mit lehrreicher Botschaft!

Nachdem der Vorgänger „Cars 2“ im Jahr 2011 als erster Pixar-Film überhaupt ohne eine einzige Oscar-Nominierung ausging, fand das traditionsreiche Animationsstudio mit „Merida – Legende der Highlands“ zur gewohnten Stärke zurück. Der Verdienst: Ein Academy Award bei bei der Oscarverleihung 2013 in der Kategorie „Bester Animationsfilm“!

An den internationalen Kinokassen spielte „Merida – Legende der Highlands“ rund 539 Millionen USD ein.

2013 folgte mit „Die Monster Uni“ der 14. abendfüllende Film der Pixar Animationsstudios und die langersehnte Fortsetzung (bzw. eigentlich Vorgeschichte) zum 2001er-Hit „Die Monster AG“.





„Merida – Legende der Highlands“ – jetzt für daheim kaufen!

„Merida – Legende der Highlands“ (2012) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Merida – Legende der Highlands“ (2012) gibt es hier auf DVD zu kaufen **





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

Weitere Artikel zum Thema „Pixar“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!