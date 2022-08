© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Men in Black: International / Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / P + M Productions / Image Nation / Tencent Pictures / The Hideaway Entertainment)

Trailer von „Men in Black: International“

Trailer von „Men in Black: International“ (2019) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / P + M Productions / Image Nation / Tencent Pictures / The Hideaway Entertainment / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Men in Black: International

Men in Black: International Alternativtitel: MIB: International

MIB: International Entstehungsjahr: 2019

2019 Produktionsland: USA

USA Regie: F. Gary Gray

F. Gary Gray Genre: Science-Fiction, Komödie, Action

Science-Fiction, Komödie, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 253,9 Millionen USD

253,9 Millionen USD IMDb-Bewertung: 5,6/10 *

5,6/10 * Kapitel in der „Men in Black“-Filmreihe: Teil 4 von 4





„Men in Black: International“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Men in Black: International“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Men in Black: International“ – worum es in dem Film geht?

Molly Wright (Tessa Thompson) war als junges Mädchen zufällig Augenzeugin eines Einsatzes der Men In Black – und ist seither von Aliens besessen. Weil die Wahrheit bekanntlich „irgendwo da draußen“ liegt, beginnt sie über Außerirdische und die mysteriösen Anzugträger der „MiB“ nachzuforschen und entdeckt deren Hauptquartier in New York. Agent O (Emma Thompson) ist sogleich von Mollys Fähigkeiten fasziniert und macht aus ihr kurzentschlossen Agenz M. Ihr erster Auftrag: Gemeinsam mit dem legendären Agent H (Chris Hemsworth) soll sie in London den Angehörigen eines außerirdischen Königshauses treffen. Blöd nur, dass der blaublütige Alien kurz nach seiner Ankunft in einem Nobelclub gekillt wird – jedoch nicht, ohne zuvor eine mächtige Waffe an Agent M zu übergeben. Die Agenten vermuten einen Maulwurf innerhalb der „MiB“-Zentrale und setzen nun alles daran, den Verräter zu entlarven …





Kritik/Meinung zum Film

Mit mehr als 1,6 Mrd. Dollar Einspiel weltweit zählt die „Men in Black“-Saga mit Will Smith und Tommy Lee Jones zu den erfolgreichsten Sci-Fi-Trilogien überhaupt. Klar, dass man so einen Goldesel nicht aufgeben wollte und sieben Jahre nach „Men in Black 3“ (2012) einen weiteren Ableger fabrizieren musste. „Men in Black: International“ sollte dabei als Spin-off mit neuem Personal (gänzlich ohne Gastauftriite von Smith und Jones) fungieren, das gleichzeitig als Reboot der kultigen Sci-Fi-Spaßreihe gedacht war.

Der erhoffte Erfolg blieb allerdings aus und der Streifen floppte an den Kinokassen: „Men in Black: International“ (2019) konnte weltweit lediglich 253,9 Millionen USD einspielen – so wenig, wie noch keiner der „Men in Black“-Filme davor. Dabei sollte der Grund auf der Hand liegen: Ein „Men in Black“-Film ohne Will Smith und Tommy Lee Jones geht einfach nicht!

Was durchaus positiv hervorzuheben ist, ist das charmante Zusammenspiel von Chris Hemsworth und Tessa Thompson – die gemeinsam auch in den Marvel-Filmen rund um Donnergott Thor und die Avengers vor der Kamera stehen.





„Men in Black: International“ – jetzt für daheim kaufen!

