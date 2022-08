Die wichtigsten Infos zum Film „Men in Black II“ (2002) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Men in Black II“

Trailer von „Men in Black II“ (2002) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / MacDonald Parkes Productions / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Men in Black II

Men in Black II Alternativtitel: MiB2, MiBII, MIIB

MiB2, MiBII, MIIB Entstehungsjahr: 2002

2002 Produktionsland: USA

USA Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Genre: Science-Fiction, Komödie, Action

Science-Fiction, Komödie, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 445,1 Millionen USD

445,1 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,1/10 *

6,1/10 * Kapitel in der „Men in Black“-Filmreihe: Teil 2 von 3





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Will Smith als Agent J (Jay) / James Darrell Edwards III

als Agent J (Jay) / James Darrell Edwards III Tommy Lee Jones als Agent K (Kay) / Kevin Brown

als Agent K (Kay) / Kevin Brown Rip Torn als Agent Z (Zed)

als Agent Z (Zed) Tony Shalhoub als Jack Jeebs

als Jack Jeebs Tim Blaney als Frank, der Mops (Stimme)

als Frank, der Mops (Stimme) David Cross als Newton

als Newton Lara Flynn Boyle als Serleena Xath

als Serleena Xath Rosario Dawson als Laura Vasquez

als Laura Vasquez Johnny Knoxville als Scrad / Charlie

als Scrad / Charlie Patrick Warburton als Agent T (Tee) / Tibbs A. Johnson

als Agent T (Tee) / Tibbs A. Johnson Michael Jackson als Agent M (Emm)

als Agent M (Emm) Colombe Jacobsen als Hailey

als Hailey Jack Kehler als Ben





Inhaltsangabe von „Men in Black II“ – worum es in dem Film geht?

Schon wieder versetzt außerirdischer Abschaum die Bewohner des Planeten Erde in Angst und Schrecken! Das bösartige Alienmonster Serleena hat sich des Körpers eines Unterwäschemodels (Lara Flynn Boyle) bemächtigt und ist auf der Suche nach dem Licht von Zartha – einer Superwaffe, die dem Besitzer die totale Herrschaft über den Planeten verleiht. Als das Biest das Hauptquartier der Alien-Einwanderungsbehörde „MiB“ stürmt und alle Agenten als Geiseln nimmt, kann nur mehr einer helfen: Agent K (Tommy Lee Jones). Der wurde aber „geblitzdingst“ – hat also seine Erinnerungen an sein frühes Agenten-Dasein ausradiert bekommen – und ist jetzt Postbeamter. Sein alter Partner Agent J (Will Smith) versucht, die Gedächtnislöschung rückgängig zu machen. Gemeinsam finden sie heraus, dass die junge Laura Vasquez (Rosario Dawson) das gesuchte Licht sein soll …





Kritik/Meinung zum Film

Die erste Fortsetzung des Kassenhits „Men in Black“ (1997) bietet zwar eine recht dünne Story, wartet dafür aber noch mehr coole Gags, bizarre Spezialeffekte und abgefahrene Aliens als das Original auf. Perfekte Unterhaltung für die ganze Familie und auch für das junge Publikum absolut unbedenklich.

Auch der zweite „Men in Black“-Film konnte an den Kinokassen gut abschneiden: Weltweit spielte „Men in Black II“ 445,1 Millionen USD ein.

2012 kam mit „Men in Black 3“ eine weitere Fortsetzung in die Kinos.





