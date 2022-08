© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Men in Black 3 / Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / Parkes+MacDonald Image Nation / Hemisphere Media Capital / Imagenation Abu Dhabi)

Szene aus dem Film „Men in Black 3“ (2012)

„Men in Black 3“ (2012)

Die wichtigsten Infos zum Film „Men in Black 3“ (2012) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zum gewünschten Inhalt springen:





Trailer von „Men in Black 3“

Trailer von „Men in Black 3“ (2012) © Video: Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures / Amblin Entertainment / Parkes+MacDonald Image Nation / Hemisphere Media Capital / Imagenation Abu Dhabi / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Men in Black 3

Men in Black 3 Alternativtitel: MIB³

MIB³ Entstehungsjahr: 2012

2012 Produktionsland: USA, ARE

USA, ARE Regie: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Genre: Science-Fiction, Komödie, Action

Science-Fiction, Komödie, Action Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 624 Millionen USD

624 Millionen USD IMDb-Bewertung: 6,8/10 *

6,8/10 * Kapitel in der „Men in Black“-Filmreihe: Teil 3 von 4





„Men in Black 3“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Men in Black 3“ (2012) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Men in Black 3“ – worum es in dem Film geht?

Seit 15 Jahren sind die Agenten J (Will Smith) und K (Tommy Lee Jones) MiB-Partner, echte Freunde wegen Ks Grantelei und Distanz aber noch immer nicht. Eines Tages kommt J ins Büro und stellt fest: Die Welt ist eine andere, K angeblich vor 40 Jahren gestorben! Schuld ist Ober-Schurke Boris, die Bestie (Jemaine Clement), den K einst dingfest machte. Dieser ist mittlerweile ausgebrochen, per Zeitmaschine zurückgereist und hat K gekillt! Also muss auch J ins Jahr 1969 reisen, um erstens K zu retten – und zweitens hat sein Kollege damals einen Schutzschild um die Erde installiert, der verhindern sollte, dass Boris’ Alien-Rasse die Erde erobern konnte. Der existiert nun nicht mehr, weshalb J alle Register ziehen muss, um mit der jungen Version von K (jetzt gespielt von Josh Brolin) fertigzuwerden und nebenbei die Welt zu retten …





Kritik/Meinung zum Film

Wieder origineller und witziger als der Vorgänger „Men in Black II“ (2002) – und auf jeden Fall höchst unterhaltsam. Mag zwar sein, dass das Original („Men in Black“ von 1997) charmanter war, aber der dritte Teil ist auf jeden Fall erfolgreicher.

„Men in Black 3“ konnte weltweit 624 Millionen USD einspielen, und damit auch das legendäre 90er-Erstlingswerk (Einspiel: 589,4 Millionen USD) überholen.

Logisch, dass die Studios einer weiteren Fortsetzung grünes Licht gaben: „Men in Black: International“ erschien 2019 – allerdings ohne Will Smith und Tommy Lee Jones, dafür mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson.





„Men in Black 3“ – jetzt für daheim kaufen!

„Men in Black 3“ (2012) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Men in Black 3“ (2012) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

Weitere Artikel zum Thema „Men in Black“

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!